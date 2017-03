Giá gas giảm thêm 8.000 đồng/bình

Công ty Gas Pacific Petro, Citi Petro, Elf Gas và Gia Đình Gas cũng giảm 8.000 đồng/bình 12 kg và giá đến người tiêu dùng không vượt quá 285.000 đồng/bình 12 kg.

Các công ty trên cho biết do giá gas thế giới tháng 8 công bố ở mức 382,5 USD/tấn, giảm 27,5 USD/tấn so với tháng trước. Do vậy, các công ty điều chỉnh giảm giá gas trong nước ở mức tương ứng.

Tính từ đầu năm đến nay giá gas giảm tổng cộng 63.000 đồng/bình 12 kg.

TÚ UYÊN