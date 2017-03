Giá gas tăng 4 lần từ đầu tháng 10/2010

Cụ thể, từ đầu tháng 10/2010, giá gas ở mức trung bình 275-285.000 đồng/bình. Đến giữa tháng 10/2010, mức giá được điều chỉnh lên từ 280-290.000 đồng và giá ngày hôm qua, 29/10/2010 ở mức từ 300.000 –340.000 đồng/bình tùy loại.

Giá gas tăng được giải thích do tỉ giá VND/USD và do giá nhập khẩu tăng. Khí gas là mặt hàng được điều chỉnh giá tự do trên thị trưởng dựa trên chi phí của công ty cung ứng.

Theo Tuổi Trẻ