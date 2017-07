Giá heo tăng nhưng không còn heo để bán

Giá thịt heo tăng từng ngày Tại chợ đầu mối Hóc Môn, giá heo hơi tăng lên từng ngày. Ngày 11-7, giá heo hơi ở mức 29.000 đồng/kg, đến ngày 17-7 lên 41.000 đồng/kg, đẩy giá heo mảnh từ 41.000 đồng/kg lên 55.000 đồng/kg. Bà Lê Nhi, tiểu thương chợ Gò Vấp, thông tin: Ngày 16-7, mua heo mảnh từ chợ đầu mối loại ngon chỉ 52.000 đồng/kg, ngày hôm sau heo mảnh lên 58.000 đồng/kg. Vì vậy, giá bán lẻ các loại trong đó thịt ba rọi có tăng lên so với trước đây 90.000-100.000 đồng/kg, các loại khác không tăng nhiều như thịt nạc, thịt đùi 80.000-90.000 đồng/kg. Tại một số siêu thị, giá thịt heo có nhích lên nhẹ so với lúc heo được “giải cứu”. Cụ thể, tại hệ thống Lotte Mart, thịt đùi giá 71.000 đồng/kg, thịt vai 69.500 đồng/kg, ba rọi cắt lát 99.000 đồng/kg, thịt heo xay 98.000 đồng/kg. Giá heo hơi tăng 45.000 đồng/kg là tin đồn Hiện một số vùng chăn nuôi heo của tỉnh Đồng Nai - thủ phủ heo cả nước, dù giá heo hơi tăng nhưng các trại heo lại bán chưa được thì thương lái trong nước ngừng thu mua. Nguyên nhân được một thương lái tiết lộ là do nhiều trang trại “té nước theo mưa” đẩy giá bán lên cao nên họ không thể mua vào. Ông Nguyễn Kim Đoán, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, xác nhận không có giá 45.000 đồng/kg heo hơi. Hiện nay giá heo hơi trên toàn thị trường chỉ mới 42.000-43.000 đồng/kg. Do thông tin nhiễu loạn nên nhiều trang trại đang “găm” heo chờ giá lên nữa. “Hiện nay cả thị trường đang chạy theo giá của DN FDI đưa ra. Còn việc có ai đó thổi giá heo hơi hay không thì tôi không rõ nhưng giá có lãi thì người nuôi nên bán”. ______________________________ Doanh nghiệp FDI đang chi phối giá heo Lúc thị trường Trung Quốc nhập khẩu heo cỡ lớn thì các DN FDI bán heo 90-100 kg cho các trang trại nuôi vỗ béo lên 130-150 kg/con. Vì vậy khi Trung Quốc ngưng mua thì chỉ có nông dân là thiệt hại vì tồn heo quá lứa. Khi giá thịt heo giảm thì các DN FDI cũng chỉ hòa vốn vì họ nuôi quy mô công nghiệp lớn, giá thành sản xuất thấp. Và hiện tại sau khi các trang trại trong nước thua lỗ, giảm đàn thì DN FDI đang “điều khiển” giá heo hơi đi lên bằng việc mỗi ngày công bố một mức giá mới tăng dần. Lúc này chỉ DN FDI có heo sẵn bán ra để một mình hưởng lợi. Ông ÂU THANH LONG, Phó Chủ tịch Hiệp hội

Chăn nuôi Đông Nam bộ