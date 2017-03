Giá mua bán vàng gần sát nhau

Thị trường vàng trong nước tăng lên cao rồi giảm xuống trong sáng nay. Lúc mở cửa, giá có lúc lên 43,9 triệu đồng, nhưng các doanh nghiệp hạ nhẹ sau đó. Tại tập đoàn DOJI lúc 8h35, chiều mua và bán vàng được niêm yết ở 43,8 - 43,86 triệu đồng.



Tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng đứng ở 43,80 - 43,87 triệu đồng lúc 9h10. Còn Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý đang mua vàng ở 43,83 triệu đồng, bán ra tại 43,89 triệu đồng, cao hơn 30.000 đến 50.000 đồng so với đóng cửa hôm qua.



Những ngày gần đây, các doanh nghiệp co hẹp khoảng cách giữa mua và bán xuống 50.000 đến 70.000 đồng để kích thích giao dịch. Điều này khác với tuần trước, giá bán thường xuyên cao hơn mua 100.000 đồng, có lúc chênh lệch 200.000 đồng khi để tránh rủi ro trước các sự kiện như Ngân hàng Nhà nước đấu thầu vàng miếng.









Giới doanh nghiệp cho biết người đi mua vàng đang nhiều hơn so với đi bán. Ảnh: minh họa



Theo Thanh Bình (VNE)



Các doanh nghiệp cho biết lượng người đi mua vàng vẫn đang cao hơn so với bán, với tỷ lệ khoảng 6:4. Tại PNJ, trong ngày cuối tuần, lượng giao dịch tương đối chậm, mức mua bán bình quân 780 lượng, giảm gần 10% so với những ngày trong tuần.Doanh nghiệp này dự báo giá vàng trong nước sẽ quay lại xu hướng tăng điểm trong ngắn hạn do lực mua cân đối trạng thái và nỗi lo của nhà đầu tư trước những động thái của Ngân hàng Nhà nước. Tuy nhiên thị trường cũng kỳ vọng trong thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ có những biện pháp can thiệp phù hợp nhằm thu hẹp khoảng cách giữa 2 đầu giá về mức mục tiêu.Vàng trong nước sáng nay tăng giá rồi đi xuống vào đầu ngày dù thị trường quốc tế ít thay đổi. Tính đến 9h28 sáng nay theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.601,6 USD, có thêm 2,2 USD so với mở cửa.