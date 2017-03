Giá mua thóc định hướng đảm bảo lãi tối thiểu 30%

Trong đó, văn bản đã quy định rõ mức giá định hướng vụ Hè Thu năm 2012 tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và đảm bảo giá thu mua thóc định hướng bù đắp chi phí sản xuất và có lãi tối thiểu 30% so với giá thành sản xuất.



Văn bản cũng nêu rõ: Căn cứ vào mức giá thành sản xuất lúa kế hoạch vụ Hè Thu năm 2012 do Bộ Tài chính tổng hợp công bố, các cơ quan có thẩm quyền, các doanh nghiệp, cá nhân điều hành thu mua lúa với giá định hướng đảm bảo mức lãi tối thiểu cho người sản xuất lúa vụ Hè Thu năm 2012.



Tuy nhiên, sau khi Bộ Tài chính công bố văn bản trên, do có sự hiểu nhầm giữa giá thành sản xuất và giá mua định hướng nên có ý kiến cho rằng, mức giá thành bình quân khoảng 3.993 đồng/kg là thấp so với giá thực tế.



Theo Phó Cục trưởng Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính Nguyễn Anh Tuấn, giá định hướng bao gồm cả giá thành và lãi tối thiểu 30%. Giá định hướng để điều hành thị trường, điều phối cung-cầu và hỗ trợ thị trường khi tiến hành thu mua tạm trữ.



Trong văn bản của Bộ Tài chính có ghi rõ giá thành sản xuất lúa của từng tỉnh. Trên cơ sở đó, các tỉnh sẽ có giá mua định hướng, bởi con số lãi tối thiểu 30% lại tùy thuộc vào từng vùng, có vùng thấp, có vùng cao theo thị trường.



Theo quy định của Nghị định 109/2010/NĐ-CP Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo, điều hành giá lúa gạo phải đảm bảo người sản xuất lúa gạo có lãi tối thiểu 30% so với giá thành sản xuất, nhưng thực chất, giá mua định hướng có địa phương tùy từng thời điểm có thể có lãi lên tới 60-70%.



Mức giá thành bình quân khoảng 3.993 đồng/kg thực chất là giá để các cơ quan quản lý, hiệp hội lương thực tham khảo định hướng khi điều hành thu mua với mục tiêu bình ổn thị trường lúa gạo và đảm bảo có lãi tối thiểu cho người sản xuất lúa và có lợi cho xuất khẩu gạo.





Theo Thùy Dương (TTXVN)