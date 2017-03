Giá rớt thê thảm, nông dân chặt bỏ thanh long

Nông dân Lâm Đồng cũng đang khóc ròng vì giá dưa hấu rớt thê thảm, chỉ còn khoảng 1.500 đồng/kg nhưng vẫn ít người mua.

Ông Nguyễn Thành Anh, HTX dịch vụ nông nghiệp Trường Thọ (xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận), cho biết giá dưa hấu loại 1 hiện nay giảm chỉ còn 2.000 đồng/kg, loại 2 còn 1.000 đồng/kg. Trong khi đầu vụ, giá dưa hấu bán tại ruộng 4.000-4.500 đồng/kg. Với mức giá 2.000 đồng/kg, nông dân trồng dưa lỗ 1.000 đồng/kg. Dù giá thấp nhưng thương lái vẫn không mua.

“Thời điểm này các năm trước, thương lái vào tận ruộng rẫy đặt cọc mua dưa thì năm nay đến ngày thu hoạch không ai đến mua. Nguyên nhân chủ yếu khiến giá rớt thê thảm là do nguồn cung sản quá lớn dẫn đến dư thừa” - ông Anh than thở.

Cùng cảnh ngộ, thanh long ruột trắng, loại thanh long phổ biến và là thế mạnh của Việt Nam thời gian gần đây, giá cũng giảm mạnh. Hiện giá thanh long loại 1 chỉ còn 6.000-7.000 đồng/kg, loại 2, 3 còn 3.000-2.000 đồng/kg. Với mức giá này, theo ông Trương Quang An, Chủ nhiệm HTX Thanh long Tầm Vu (Châu Thành, Long An), người trồng lỗ 1.000-2.000 đồng/kg.



Giá dưa hấu giảm mạnh. Ảnh: TU

Trong khi đó, thanh long ruột đỏ lại tăng mạnh với giá bán hiện nay 50.000-60.000 đồng/kg. Do giá cao cộng với nhu cầu lớn từ Trung Quốc khiến nhiều nông dân chặt thanh long ruột trắng để trồng ruột đỏ. “HTX đã khuyến cáo nông dân không chặt bỏ thanh long ruột trắng để chuyển sang trồng thanh long ruột đỏ. Lý do là thị trường tiêu thụ thanh long ruột đỏ không nhiều, chủ yếu là Trung Quốc, rất rủi ro” - ông An cho biết.

Ông Trần Ngọc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Thanh long Bình Thuận, cũng cho rằng thanh long ruột đỏ chỉ có thị trường Trung Quốc mua vì có vị ngọt, màu đỏ đẹp, mua để chưng. Trong khi thanh long ruột trắng có vị thanh, ngọt dịu hơn, được châu Âu, Thái Lan và nhiều thị trường ưa chuộng.

“Tuy hiện nay giá thanh long ruột đỏ cao hơn so với thanh long ruột trắng nhưng nếu xét về sản lượng thì thanh long ruột trắng cho sản lượng trái nhiều hơn gấp 2-3 lần ruột đỏ. Bên cạnh đó, trồng thanh long ruột đỏ tốn nhiều chi phí, chăm sóc cũng kỹ lưỡng, vất vả hơn so với trồng thanh long ruột trắng” - ông Hiệp phân tích.

Từ đó ông Hiệp cảnh báo nếu ồ ạt chặt thanh long ruột trắng để trồng thanh long ruột đỏ, đến lúc nguồn cung tăng cao, Trung Quốc không mua nữa và không xuất khẩu được thì giá lại xuống 2.000-3.000 đồng/kg như thời điểm những năm trước đây. Thêm nữa, hiện tại Trung Quốc cũng đã trồng thanh long ruột đỏ với diện tích rất lớn bên nước họ.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần liên kết để đẩy mạnh tiêu thụ trong nước như bán ở các tỉnh phía Bắc, vào các siêu thị… tạo ra cơ hội nâng giá bán lên, có lợi cho nông dân.