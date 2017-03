Giá thịt heo tăng do siết chất cấm

Hiện thịt nạc 100.000 đồng/kg, sườn non 130.000-140.000 đồng/kg, thịt đùi 90.000-100.000 đồng/kg, ba rọi 100.000 đồng/kg. Một số tiểu thương cho biết gần đây thông tin về thịt heo có chất cấm, chất tăng trọng…, các trại heo bị quản lý chặt nên lượng heo xuất chuồng ít, nguồn cung giảm dẫn đến giá cao.



Giá thịt heo tại TP.HCM đang tăng cao so với bình thường. Ảnh: HTD

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Chăn nuôi vùng Đông Nam Bộ cho biết do Trung Quốc gặp thiên tai nên nước này chuyển sang mua heo từ Việt Nam. Một số doanh nghiệp trong ngành cũng cho biết do Trung Quốc gom hàng nên nguồn hàng trong nước giảm, giá heo tăng. Hiện nay giá heo hơi bán ra 51.000-52.000 đồng/kg, tăng hơn so với bình thường khoảng 5.000 đồng/kg.