Giá thực phẩm đang hạ nhiệt

Đến ngày 19-2, đã là mùng 6 nhưng so với những ngày trước Tết giá thực phẩm vẫn cao hơn rất nhiều. Tại hai chợ Ngã Tư Sở và Khương Trung (Hà Nội), giá các loại thịt lợn, xương lợn ở mức từ 65.000-85.000 đồng/kg, thịt bò thăn có giá 250.000 đồng/kg.

Sức tăng mạnh nhất của thực phẩm phải kể đến là mặt hàng cá tươi với mức tăng thêm so với thời điểm trước Tết 30%. Cụ thể, cá chép có giá từ 50.000-65.000 đồng/kg, cá trắm đen từ 120.000-130.000 đồng/kg, trắm trắng 60.000 đồng/kg, cá quả khoảng 130.000 đồng/kg.

Bên cạnh mặt hàng thực phẩm tươi sống, giá các loại rau xanh có biểu hiện tăng nhẹ từ 10.000- 12.000 đồng/kg/mớ tùy loại... tăng gần gấp đôi so với ngày thường. Đậu mơ loại nhỏ giá 15.000 đồng/chục.

Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, giá nhiều loại rau quả xanh ở các chợ đầu mối và chợ bán lẻ có xu hướng tăng mạnh. Các loại rau quả tăng giá nhiều là cà chua, xà lách, dưa chuột, tăng từ 5.000- 7.000 đồng/kg.

Tại chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình, TP.HCM) xà lách tăng vọt với giá 30.000 đồng/kg, dưa chuột, cà chua cũng ở mức giá khá cao 20.000 đồng/kg, tăng 7.000 đồng/kg so với trước Tết. Hầu hết các loại rau quả khác như cải ngọt, su hào, súp lơ... đều tăng giá với mức khoảng 4.000 đồng/kg. Theo các tiểu thương, giá một số rau quả tăng mạnh do nhu cầu tăng trong khi nguồn cung hạn chế từ nhiều nhà vườn.

Bà Lê Quang Thục Quỳnh, Giám đốc marketing Saigon Co.op, hệ thống siêu thị Co.op Mart đã mở cửa kinh doanh vào buổi sáng mồng 4 và mồng 5 Tết, bắt đầu từ ngày 19-2 (tức mồng 6 Tết) sẽ mở cửa cả ngày như bình thường.

Do thời gian nghỉ Tết kéo dài nên lượng khách tìm đến các siêu thị Co.op Mart trong hệ thống không còn đông so với thời điểm trước Tết, doanh thu ước đạt 60% đến 70% so với ngày bình thường. Các mặt hàng thiết yếu phục vụ bữa ăn hằng ngày như rau củ quả các loại, thực phẩm tươi sống bán chạy nhất kể từ lúc mở cửa.

