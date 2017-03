Giá thuê "ô sin" dịp Tết tăng chóng mặt

Còn chưa đầy 2 tháng nữa là đến Tết, chị Thanh đã cuống cuồng lo thuê ô sin cho dịp này. Chẳng là năm nay hai vợ chồng chị cùng cô con gái chưa đầy 2 tuổi ăn Tết ở Hà Nội, chứ không về quê như mọi năm. Bình thường có mẹ đẻ ở cùng gia đình chị để chăm cháu, trông nhà, nhưng trước ngày đưa ông Táo về trời, mẹ chị phải về quê lo cỗ bàn, dọn dẹp nhà cửa vườn tược để đón Tết.



Vì thuê vào thời điểm "nhạy cảm", lại ít ngày, nên chẳng người thân, bạn bè nào giới thiệu ô sin cho chị được, chị Thanh đành tìm tới các công ty cung cấp dịch vụ cho thuê người giúp việc.



Có vẻ do liên hệ thuê ô sin dịp Tết sớm nên có rất nhiều lựa chọn cho chị. Song chưa kịp mừng thì chị Thanh đã "tá hỏa" khi các công ty báo giá cao ngất. Đi mấy chỗ chị Thanh đều thấy giá thuê ô sin dịp Tết năm nay cao gấp rưỡi tới gấp đôi so với năm ngoái, gói ô sin cao cấp có giá thuê lên tới 400.000 - 500.000 đồng/ngày Tết.



Chị Tâm, nhân viên kinh doanh Công ty dịch vụ giúp việc cao cấp Phú Tín có trụ sở trên đường Đê La Thành (Hà Nội) cho biết, hiện dịch vụ ô sin của công ty được chia thành 3 gói: gói phổ thông (hay gói thường), cao cấp và hoàn hảo. Với gói phổ thông, mức thuê ô sin ngày Tết có giá 150.000 - 250.000 đồng/ngày, nhưng công ty không đảm bảo về thân nhân của người giúp việc, ô sin chỉ làm được những việc thông thường như chợ búa, lau dọn. Còn những việc khác như nấu ăn ngon, là quần áo, chăm trẻ... thì họ không thạo, chủ nhà phải hướng dẫn thêm.



Với gói cao cấp thì giá thuê dao động ở mức 300.000 - 400.000 đồng/ngày Tết. Mức giá này phụ thuộc vào số người lớn và trẻ con trong gia đình mà ô sin phải phục vụ. Công ty đảm bảo về thân nhân của ô sin. Ô sin là người biết việc, đã được đào tạo những kỹ năng cơ bản.



Những gia đình khá giả hơn thì họ có thể chọn gói dịch vụ hoàn hảo. Với gói này, giá thuê mỗi ngày Tết dao động từ 400.000 đến 500.000 đồng. Công ty đảm bảo về thân nhân người giúp việc. Ô sin không những là người được đào tạo chuyên nghiệp mà còn có kinh nghiệm trong nhiều việc, hình thức cũng sáng sủa. Thậm chí ô sin có thể giao tiếp sơ bằng tiếng Anh, nấu một số món của phương Tây, pha chế café, cocktail, chăm sóc, cắt tỉa cây cảnh, chim chóc, chăm trẻ khéo...



Việc phân ra các gói dịch vụ cho thuê ô sin cũng tùy thuộc vào từng công ty. Có một số công ty lại chia ra thành các gói ô sin thường, cơ bản và cao cấp. Tuy nhiên, dù phân chia thế nào, thì tâm lý đa số người đi thuê ô sin vẫn muốn tìm được người giúp việc có thân nhân rõ ràng, đáng tin cậy và biết việc.



Chị Hương, ở Mỹ Đình nói: "Dù thuê ô sin cao cấp giá cả đắt hơn hẳn, song tôi vẫn phải chọn gói này, bởi ngày Tết ai cũng bận trăm công nghìn việc, nhà tôi không thể lúc nào cũng để mắt tới ô sin, nên nếu tìm người mà công ty không đảm bảo thân nhân thì rủi ro rất dễ xảy ra. Hơn nữa, vì chỉ thuê người giúp việc trong vài ngày Tết nên tôi cần người biết việc, có kinh nghiệm. Chỉ khi thuê lâu dài, có thời gian hướng dẫn và bảo ban ô sin, tôi mới chấp nhận người chưa có kinh nghiệm gì".



Ngoài tiền công trả cho ô sin mỗi ngày, khi khách hàng thuê ô sin qua các công ty dịch vụ, môi giới, dù chỉ 3 ngày Tết hay cả nửa tháng, họ vẫn phải trả tiền "phí hoa hồng" lên tới 400.000 - 500.000 đồng. Trong khi đó, hiện mức phí môi giới để thuê ô sin làm việc lâu dài phổ biến khoảng 800.000 đồng.



Sau một hồi tham khảo, chị Thanh quyết định chọn thuê gói dịch vụ ô sin cao cấp. Chị tính nhẩm, để thuê người giúp việc trong 10 ngày Tết, chị mất đứt gần 4 triệu đồng, đấy là chưa nói còn tiền quà cáp, lì xì cho ô sin. Dù rất "xót ruột" nhưng chị cũng không dám chần chừ mà phải đặt cọc ngay, bởi sợ gần Tết giá cả có thể tăng lên, và cháy ô sin như năm ngoái.



Ông Thạch Anh, Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Thiên Gia, cho hay, năm ngoái tới tháng 12 dương lịch là công ty ông đã chốt sổ các hợp đồng nhận thuê ô sin trước và trong dịp Tết. Năm nay, việc người dân thuê ô sin dịp Tết mới chỉ rục rịch, chưa thấy hiện tượng sốt như năm ngoái, có lẽ do năm ngoái rét đậm và sớm quá nên người ta lo xa hơn.



Cũng theo ông Thạch Anh, để chuẩn bị đông đủ nguồn ô sin cho dịp này, công ty phải liên hệ với các ô sin đã cung cấp cho các gia đình ở Hà Nội để xem họ có được nghỉ Tết không. Nếu có thì công ty động viên họ ở lại phục vụ Tết cho những gia đình khác.



Ngoài việc thuê ô sin 24/24 dịp Tết, nhiều gia đình lại có ý định thuê theo giờ. Chị Ninh ở Đình Thôn, Mỹ Đình cho hay, ngày Tết bận trăm công nghìn việc, ô sin lại chỉ thuê thời vụ, không hiểu tính nết ra sao, nên không yên tâm khi cho ở lại nhà. Vì vậy, gia đình chị chỉ tính thuê người giúp việc theo giờ, làm các công việc dọn dẹp, lau chùi nhà cửa, đồ đạc, và hôm nào mời cơm khách khứa thì thuê ô sin phụ giúp chợ búa, nấu nướng.



Nếu như dịch vụ thuê ô sin 24/24 dịp Tết tăng chóng mặt, thì giá thuê theo giờ cũng leo thang không kém.



Ngày thường, mức giá thuê ô sin theo giờ khoảng 40.000 - 50.000 đồng/giờ, thì giá thuê dịp Tết được "hét" lên 80.000 - 100.000 đồng/giờ, thậm chí có nơi còn lấy cao hơn.



Ngoài việc thuê người giúp việc, giá thuê giữ trẻ tư nhân theo ngày, theo giờ cũng được dự đoán tăng mạnh vào những dịp cận Tết. Nhiều bà mẹ có con nhỏ đang lo lắng không biết những ngày giáp Tết, khi các trường mầm non đóng cửa, họ sẽ gửi con cho ai, giá cả thế nào vì cả 2 vợ chồng lúc đó vẫn phải đi làm. Chị Hằng, người trông giữ trẻ tư nhân ở ngõ 192 Lê Trọng Tấn cho hay, giáp Tết năm ngoái chị trông giữ trẻ với giá 90.000 đồng/ngày, chỉ nhận 8 - 10 trẻ. Năm nay, giá cả tăng mạnh nên tiền công trông trẻ những ngày này cũng tăng theo, từ 110.000 đến 120.000 đồng/ngày.

