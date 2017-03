Giá tiêu dùng tăng trở lại

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, CPI cả nước tháng 6 tăng 0,05% so với tháng trước và tăng 6,69% so với cùng kỳ. Sau nửa năm, chỉ số này đã tăng 2,4%, chưa bằng một nửa so với mục tiêu thấp hơn 6,81% được Quốc hội phê duyệt cho cả năm.



Việc CPI tháng này tăng trở lại sau khi giảm vào tháng trước chủ yếu do sự tăng giá của nhóm hàng Hè. Cụ thể, giá hàng may mặc, mũ nón, giầy dép tăng mạnh nhất với mức 0,42%; dịch vụ văn hóa, giải trí và du lịch cũng tăng 0,4%.



Ngược lại, giá hàng ăn và dịch vụ ăn uống - vốn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong rổ hàng hóa tính CPI, tiếp tục giảm 0,08% trong tháng này, cùng với sự giảm giá của nhóm hàng dịch vụ giao thông và bưu chính viễn thông.







Diễn biến giá tiêu dùng trong vòng 18 tháng qua. Nguồn: GSO



Theo Huyền Thư (DT)



Đánh giá của Cục Thống kê Hà Nội trước đó cho hay, giá gạo trong tháng 6 vẫn có xu hướng giảm do sức tiêu thụ chậm, các tỉnh miền Nam được mùa trong khi tình hình xuất khẩu giảm.Ngoài ra, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân vẫn ở mức thấp do thời tiết nắng nóng và tâm lý lo ngại dịch tai xanh ở lợn bùng phát ở nhiều địa phương. Các mặt hàng rau, củ, quả nguồn cung tương đối ổn định do đang ở chính vụ thu hoạch.Ăn uống ngoài gia đình vẫn khá ổn định do lương thực và thực phẩm giữ giá. Riêng những mặt hàng đồ uống giải khát tăng giá do nhu cầu tiêu dùng và giá nguyên liệu tăng, Cục Thống kê Hà Nội nhận xét.Không thuộc rổ hàng hóa tính giá CPI, chỉ số giá vàng của cả nước tháng này giảm 4,11% trong khi chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,26%.