Giá USD bị đẩy lên cao chủ yếu do tâm lý găm giữ

Náo loạn thị trường ngoại tệ



Trong ngày 20 và 21/10, giá USD tăng hỗn loạn hơn. Mặc dù thông tin Ngân hàng Nhà nước không điều chỉnh tỷ giá được phát đi hôm 19/10, nhưng giá USD trên thị trường tự do vẫn chưa chịu dừng lại. Trên phố ngoại tệ Hà Trung, từ sáng đến chiều ngày 20/10 giá USD được điều chỉnh liên tiếp. Đến cuối giờ chiều, giá mua-bán là 20.100 đồng/USD-20.170 đồng/USD, tăng 120 đồng mỗi USD so với đầu giờ sáng.



Tính đến 9g30 sáng ngày 21/10, giá USD trên thị trường tự do chỉ điều chỉnh giảm nhẹ ở mức mua vào, còn bán ra vẫn giữ nguyên và ở mức 20.070-20.170 đồng/USD. Như vậy, từ cuối tuần trước tới nay, giá USD đã tăng trên 300 đồng/USD.



Theo ghi nhận của phóng viên Vietnam+, nhiều điểm thu đổi ngoại tệ đã trở nên cẩn trọng hơn trước những diễn biến khó lường này. Nhiều nơi không dám công bố giá trước mà khi nào có khách tới mua bán mới báo.



Tại Hà Nội, một số điểm thu đổi ngoại tệ thậm chí còn khuyên khách nên dừng mua vì có khả năng giá sẽ xuống trong ít thời gian nữa, khi thị trường có tín hiệu điều chỉnh.



Do giá ngoài thị trường tự do tăng chóng mặt như vậy, ngay từ chiều ngày 20/10, một số ngân hàng cũng đã nâng giá mua USD lên kịch trần. Giá niêm yết mua vào tại VietinBank ở mức 19.500 VND, ngang bằng giá bán ra và cùng kịch trần biên độ +/-3% theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố cùng ngày (giữ nguyên mức 18.932 VND kể từ lần tăng ngày 18/8 vừa qua).



Một ngân hàng có hoạt động kinh doanh ngoại tệ và thanh toán xuất nhập khẩu mạnh là Eximbank cũng chính thức yết giá USD mua vào kịch trần 19.500 VND sau khi tăng nhẹ lên 19.495 VND trước đó.



Việc một số ngân hàng lớn tăng mạnh giá mua vào USD có thể phản ánh cầu ngoại tệ thực tế cũng đang mạnh lên. Điều này cũng có thể phản ánh một phần nhất định về trạng thái ngoại tệ của mỗi thành viên.



Nhân viên kinh doanh ngoại hối một ngân hàng cổ phần cho biết, trước đây, khi giá USD xuống, lãi suất thấp rất nhiều doanh nghiệp đã vay ngoại tệ thời hạn ngắn 3-6 tháng, nay đã đến hạn trả nợ nên nhu cầu mua USD để trả nợ khá lớn. Đúng lúc này, giá USD lại tăng cao đột ngột khiến cho nhiều doanh nghiệp lo lắng, đổ xô đi mua USD. Chỉ trong mấy ngày qua, đã có nhiều khách hàng đặt vấn đề nhờ mua USD hộ mà ngân hàng không giải quyết được.



Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á (DAB) cũng cho biết, doanh nghiệp muốn mua USD phải đợi có nguồn. DAB vẫn bán đúng theo giá quy định nhưng để được vậy, ngân hàng mua được đúng giá thì mới bán cho doanh nghiệp được.



Về thời gian chờ, bà không cho biết là bao lâu, mà phụ thuộc vào thời gian mua được ngoại tệ của ngân hàng.



Giá USD tăng, các doanh nghiệp lại đang đau đầu với bài toán ngoại tệ khi thời gian qua không thể mua được USD tại ngân hàng và nếu mua được cũng phải mua với giá cao hơn mức giá niêm yết.



Ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Công ty thực phẩm Thông Tấn chia sẻ, vừa qua doanh nghiệp của ông phải ra chợ đen mua 40.000 USD về nộp cho ngân hàng để thanh toán tiền hàng nhập khẩu với đối tác Trung Quốc.



Với doanh thu hàng năm trung bình khoảng 5-6 triệu USD, công ty đóng góp khá mạnh vào nguồn ngoại tệ thu được từ xuất khẩu. Tuy nhiên, thu được thì phải bán ngay cho ngân hàng với mức giá dưới giá trần niêm yết (19.500 đồng/USD), còn khi cần mua lại ngân hàng kêu không có, phải ra ngoài mua khiến doanh nghiệp chịu nhiều thiệt thòi. “Chúng tôi phải mua ở bên ngoài trên 19.800 đồng/USD, nếu không mua thì phải chịu phạt vì hợp đồng đã ký trước,” ông Tấn nói.



Một số chuyên gia ngân hàng khẳng định, sự khan hiếm ngoại tệ là do lỗi của sự phân phối ngoại tệ không đúng chỗ. Theo các chuyên gia này, thông thường, các nhà xuất khẩu thu ngoại tệ về, bán lại cho ngân hàng, lấy tiền VND để tái sản xuất, kinh doanh và tiếp tục xuất khẩu. Các ngân hàng lấy nguồn USD đó để đáp ứng nhu cầu cho nhà nhập khẩu. Nhưng nay, dòng chảy tự nhiên này đã bị chặn lại.



Một mặt, các doanh nghiệp xuất khẩu thu được ngoại tệ về nhưng họ giữ lại, để phục vụ nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu của mình. Mặt khác, họ lại tiếp tục vay vốn ngân hàng bằng tiền VND để được hưởng ưu đãi lãi suất. Đây là một nghịch lý, rất thiếu công bằng hiện nay.



Thừa nhận thực tế này, một nhà xuất khẩu phân tích, nếu họ xuất khẩu và có ngoại tệ thì việc dùng nguồn ngoại tệ đó để nhập khẩu là bình thường. Nhưng tất nhiên, không phải lúc nào cũng diễn ra đồng thời hai việc này. Còn nếu bán cho ngân hàng, theo giá Nhà nước qui định thì nhà xuất khẩu lại bị thiệt, do, giá USD thấp. Do đó, họ treo USD ở tài khoản.



Với tình trạng này, các ngân hàng thương mại cũng lực bất tòng tâm vì họ không chủ động mua được ngoại tệ từ nhà xuất khẩu.



Sẽ có điều chỉnh để giảm "hỏa"



Một quan chức Ngân hàng Nhà nước cho hay, đợt sốt giá USD hiện nay chủ yếu do tác động của giá vàng và tâm lý găm giữ của những doanh nghiệp có nguồn thu, chứ toàn hệ thống vẫn đang dương 250-300 triệu USD. Trên thực tế, khi từ khi Ngân hàng Nhà nước thực hiện chủ trương kết hối một phần với một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước (buộc các doanh nghiệp bán ngoại tệ cho ngân hàng), tình trạng găm giữ trên tài khoản vẫn còn phổ biến với những doanh nghiệp không thuộc diện bắt buộc phải bán. Lượng tiền còn tồn trên tài khoản cũng cỡ vài tỷ đôla.



"Hiện tại không có quy định nào điều chỉnh hành vi đó, nên họ giữ tiền không kỳ hạn trên tài khoản cũng là một cách suy tính của họ. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước đang cân nhắc để có sự điều chỉnh cho hợp lý," vị quan chức nói.



Chính vì vậy, có nguồn tin cho rằng, Ngân hàng Nhà nước có thể sớm cung ứng một lượng USD nhất định cho các ngân hàng thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.



Trước đó, một số ngân hàng thương mại đã làm đơn đề nghị cung ứng ngoại tệ cũng nhận tín hiệu sẽ được hỗ trợ trong nay mai, với điều kiện là phải có nhu cầu thực của những doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng thiết yếu và chỉ đáp ứng cho những đơn hàng đến hạn thanh toán trong tháng 10.



Tuy nhiên, một chuyên gia ngành ngân hàng lại đưa ra một tín hiệu lạc quan, từ nay đến cuối năm, các ngân hàng vẫn có khả năng đảm bảo được nguồn ngoại tệ. Ông cho rằng, hiện nguồn dự trữ ngoại tệ nước ta vẫn đang dồi rào. Bên cạnh đó, cuối năm, nguồn kiều hối thường nhiều hơn, nguồn ODA và các khoản vay song phương về nên nguồn cung ngoại tệ trong ngân hàng sẽ tăng lên. Đồng thời, bản thân các ngân hàng cũng đang xoay xở để vận động doanh nghiệp bán USD cho mình.



Tuy nhiên, muốn giải quyết được câu chuyện này, sẽ phải xử lý từ gốc. Vì thiếu ngoại tệ như vậy, không phải là việc của riêng ngân hàng nữa mà lại vấn đề của cả nền kinh tế./.





Theo Minh Thúy (Vietnam+)