Giá USD "chợ đen" lao dốc, ngân hàng tăng

Theo báo giá của một số cửa hàng thu đổi ngoại tệ trên phố Hà Trung (Hà Nội), giá USD hiện giao dịch phổ biến quanh mốc 21.220 đồng - 21.250 đồng (mua vào) và 21.290 đồng - 21.300 đồng (bán ra).

Thậm chí, theo chào hàng của một số cửa hàng, nếu khách hàng mua “đồng bạc xanh” với khối lượng lớn, mức giá có thể giảm xuống 21.270 đồng/1 USD.

Như vậy, so với hôm qua, giá USD trên thị trường tự do đã giảm mạnh hơn 100 đồng.

Trong khi đó, giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại lại tăng nhẹ. Theo niêm yết trên trang web của Vietcombank, giá USD sáng nay giao dịch ở mức 20.915 đồng (mua vào) - 20.965 đồng (bán ra), tăng 5 đồng/USD so với sáng hôm qua.

Còn tại Eximbank, giá USD mua vào thêm 40 đồng, lên 20.900 đồng, còn giá bán ra thêm 5 đồng, lên 20.965 đồng. Tương tự, giá USD niêm yết tại BIDV ở mức 20.900 đồng - 20.960 đồng…

Như vậy, dù điều chỉnh tăng phiên sáng nay nhưng giá USD bán ra tại các ngân hàng vẫn rẻ hơn giá trên thị trường tự do tới 335 đồng/1 USD.

Trên thị trường thế giới, khi Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) tuyên bố hạ lãi suất xuống thấp kỷ lục 0,5%, giá USD đã tăng trở lại. Tuy nhiên, đà tăng của USD hạn chế do thị trường chờ đợi thông tin về thị trường lao động tháng 4 của Mỹ công bố hôm nay 3/5.

Lúc hơn 9h sáng nay (theo giờ Singapore), USD giao dịch ở 1,3070 USD/EUR sau khi tăng 0,9% phiên hôm qua - đánh dấu mức tăng mạnh nhất 2 tuần. So với các đồng tiền khác, USD lên 98,01 yên/USD so với 97,94 yên/USD phiên hôm qua; Euro giao dịch ở 128,1 yên/EUR so với mức 127,73 yên/EUR cuối tuần trước. Trong 3 tháng qua, Euro giảm 1,9%, yên giảm 3,3%, còn USD tăng 2,8%.

Theo An Hạ (Dân trí)