Giá USD tăng do tâm lý

Trong khi đó, tại văn bản công bố thông tin về hoạt động ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) khẳng định thông tin nhiều doanh nghiệp đang mua gom ngoại tệ vì lo tỷ giá tăng là không có cơ sở. NHNN cũng cho biết, nguồn ngoại tệ nhàn rỗi của các ngân hàng thương mại tương đối dồi dào, riêng ngoại tệ dư thừa đã được các ngân hàng thương mại thực hiện giao dịch hoán đổi với NHNN khoảng 600 triệu USD.

Cầu ngoại tệ đang tăng

Giá USD “chợ đen” tiếp tục tăng

Sáng qua (1-7), tỷ giá USD do Ngân hàng Ngoại thương (VietcomBank) vẫn duy trì ở mức khá cao 19.040-19.095 VND/USD (mua vào-bán ra), tuy biểu phí bán đã giảm 5 đồng/USD so với ngày 30-6. Tại một số ngân hàng, tỷ giá VND/USD cũng được niêm yết ở mức cao, Vietinbank là 19.050-19.100 VND/USD; Eximbank là 19.080-19.100 VND/USD; Sacombank là 19.020-19.100VND/USD...

Với mức tăng bình quân mỗi ngày khoảng 10-30 đồng/USD, giá USD trên thị trường tự do hôm qua đã lên mức 19.090 VND/USD (mua vào) và 19.120 VND/USD (bán ra). Tại khu vực phố Hà Trung, lượng khách tới giao dịch sôi động khi các đại lý liên tục nâng giá. Nhiều người tỏ ra lo ngại tỷ giá sẽ tăng theo chu kỳ cuối năm nên đã đi mua gom USD.

Giá USD tại thị trường tự do trong mấy ngày gần đây liên tục tăng từ mức 18.960-18.990VND/USD (ngày 25-6) và nhanh chóng vượt qua mức 19.000VND/USD cả chiều mua vào và bán ra. Dù đã có chút điều chỉnh trong ngày 27-6 nhưng cho đến chiều hôm qua, giá USD tại thị trường tự do đã vượt lên mức 19.090-19.120VND/USD. Như vậy, chỉ trong vòng 1 tuần, giá USD trên thị trường tự do đã tăng 130 đồng/USD đối với cả giá chào mua và chào bán.

Lo ngại tỷ giá tăng

Theo các chuyên gia, nguyên nhân giá USD tăng mạnh trong mấy ngày qua, là do tâm lý lo lắng khả năng xảy ra tình trạng khan hiếm USD khi các doanh nghiệp đẩy mạnh gom ngoại tệ. Điều này bắt nguồn từ việc thâm hụt thương mại tháng 6 tăng lên mức 1,2 tỉ USD, tăng mạnh so với tháng 5 (thâm hụt khoảng 800 triệu USD).

Thông tin về các doanh nghiệp dự định phát hành trái phiếu bằng ngoại tệ khiến cầu ngoại tệ để đáp ứng vốn cho các hoạt động này bị đẩy lên. Bên cạnh đó, theo quy luật hàng năm đây là thời điểm đáo hạn các hợp đồng vay ngoại tệ của doanh nghiệp từ hồi đầu năm khiến nhu cầu ngoại tệ cũng tăng lên.

Như vậy có thể thấy, nguyên nhân chủ yếu khiến giá USD tăng là do yếu tố tâm lý, người dân và doanh nghiệp lo ngại tỷ giá tăng thêm nữa nên đẩy mạnh mua tích trữ và trả nợ ngân hàng. Nhu cầu mua liên tục tăng cao, lại là cơ hội để các cửa hàng kinh doanh ngoại tệ tự do được đà đẩy giá lên.

Tuy NHNN đã lên tiếng bác thông tin về tình trạng khan hiếm USD và cho biết những chỉ số của các ngân hàng thương mại chứng tỏ nguồn cầu USD thời gian này vẫn không quá lớn, tuy nhiên nhiều người vẫn đang đổ xô đến thị trường tự do để “gom hàng” khi giá chưa thực sự quá đắt.

Theo Hùng Anh (ANTĐ)