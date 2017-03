Giá văn phòng cho thuê TP HCM chạm đáy

Ngày 8/7, Công ty TNHH CB Richard Ellis Việt Nam (CBRE) công bố, trong quý II, giá chào thuê văn phòng hạng A đã giảm từ 39,6 xuống còn 37,5 USD mỗi m2 một tháng so với quý I . Giá thuê cũng giảm đối với phân khúc văn phòng hạng B và C với tỷ lệ giảm giá lần lượt 7,95 và 3,12%. Theo đó, giá văn phòng cho thuê hạng B đạt mức 19,28 USD mỗi m2 một tháng. Với khung giá khá mềm, các cao ốc hạng B được đánh giá đang bước vào thời điểm cực thịnh và có nhiều cao ốc mới với dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật tốt.

Theo CBRE thị trường văn phòng tính trên cả ba phân hạng đã tiếp nhận nguồn cung mới với tổng diện tích sàn tăng đến 9,6% trong 3 tháng gần đây. Tỷ lệ này tương đương hơn 124.000 m2 diện tích sàn cho thuê mới với sự xuất hiện của 9 tòa nhà mới tham gia vào thị trường. Hiện tổng diện tích văn phòng cho thuê tại TP HCM lên đến hơn 1,4 triệu m2 sàn.

Theo lãnh đạo Công ty CBRE, các yếu tố khiến cho giá thuê văn phòng tại TP HCM không thể giảm thêm (đã chạm đáy) là cung và cầu đang gặp nhau, kinh tế trên đà hồi phục và mức giá chào thuê cao ốc tại Sài Gòn hiện nay đã xấp xỉ với mức giá thấp nhất của năm 2006.

Trong khi đó, báo cáo quý II về thị trường văn phòng cho thuê TP HCM của Công ty Savills Việt Nam công bố, giá thuê cao ốc trung bình ở tất cả hạng và các quận tại TP HCM đang ở mức 32 USD mỗi m2 một tháng với công suất thuê trung bình 88%.

Tuy nhiên, khung giá thuê văn phòng trung bình cho 3 hạng: A, B, C trong quý II do Savills công bố có sự chênh lệch lớn so với CBRE. Cụ thể, theo kết quả nghiên cứu, khảo sát của Savills, cao ốc hạng A có giá thuê 59 USD mỗi m2 một tháng; hạng B được ghi nhận 33 USD và hạng C là 22 USD mỗi m2 một tháng.

Đại diện Công ty Savills Việt Nam giải thích về sự chênh lệch giá thuê văn phòng so với công bố của CBRE là do cách phân loại hạng cao ốc theo chuẩn A, B, C và cách tính diện tích, các khoản thuế, kèm theo phí dịch vụ trên thị trường có nhiều điểm khác biệt. Ví dụ, khung giá chào thuê chưa tính thuế, chưa bao trọn phí dịch vụ hoặc cách tính diện tích, xếp hạng cao ốc khác nhau... cũng có thể khiến cho một m2 văn phòng cho thuê ở cùng một hạng có sự chênh lệch lớn về giá.

Savills cũng ghi nhận rằng diện tích văn phòng trung bình cho từng nhân viên phụ thuộc vào quốc tịch của công ty hoặc ngành nghề của doanh nghiệp có thể thay đổi từ 5 đến 20 m2 một người. Đa số các giao dịch văn phòng chủ yếu là mặt bằng nhỏ dưới 100 m2. Hạng B vẫn là lựa chọn ưu tiên của các công ty hiện hữu cũng như các nhà đầu tư mới mong muốn phát triển kinh doanh tại TP HCM.

Khảo sát của PV, chỉ tính trong khu vực trung tâm quận 1, TP HCM thị trường cao ốc văn phòng cũng có khung giá chào thuê khá đa dạng. Hiện giá thuê văn phòng tại cao ốc Kumho Asiana Plaza ngay ngã tư Lê Duẩn - Hai Bà Trưng, đang ở mức 40-43 USD mỗi m2 một tháng. Trong khi đó, giá thuê văn phòng ở tòa tháp Vincom Center với 3 mặt giáp đường Lý Tự Trọng - Đồng Khởi - Lê Thánh Tôn đang là 40 USD mỗi m2 một tháng. Còn tòa tháp 68 tầng cao nhất Sài Gòn chuẩn bị đưa vào sử dụng cũng tọa lạc tại khu trung tâm thành phố là Bitexco Financial, được chào giá khoảng 30 USD mỗi m2 một tháng.



Các đơn vị tư vấn khảo sát bất động sản dự báo, từ cuối năm 2010 trở đi, thị trường văn phòng dự kiến đón nhận khoảng 20 tòa nhà cho thuê với tổng diện tích 153.000 m2. Quận 1 vẫn là trung tâm kinh tế của TP HCM, vì vậy lượng cung tương lai chiếm thị phần cao nhất đạt 49%. Quận 7, đặc biệt là khu vực Phú Mỹ Hưng đã đầu tư khá nhiều vào cơ sở hạ tầng và dân số cũng tăng lên khá nhanh, vì vậy nhu cầu văn phòng sẽ dẫn đến lượng thị phần tăng khoảng 20% trong tổng nguồn cung tương lai.

Giá thuê văn phòng hạng A Hà Nội thấp nhất trong 3 năm Theo nghiên cứu của CBRE, tỷ lệ trống của các văn phòng cho thuê ở Hà Nội đã giảm so với quý trước song vẫn ở mức cao. Tại các tòa nhà hạng A, tỷ lệ này đạt mức 7,51 %, giảm 1,75%; các tòa nhà hạng B là 18,24%, giảm 3,32% so với quý trước. Giá chào thuê văn phòng hạng A giảm 5,9%, còn 39,66 USD. Theo ông Marc Townsend, Tổng giám đốc Công ty CBRE Việt Nam: Đây là lần đầu tiên kể từ quý 3 năm 2007, giá chào thuê trung bình của văn phòng hạng A giảm xuống dưới 40 USD mỗi m2. Giá chào thuê văn phòng hạng B ổn định ở mức 26,42 USD mỗi m2. Theo nghiên cứu của CBRE, trong quý 2, thị trường văn phòng cho thuê đón nhận thêm khoảng 7.600 m2 ở phân khúc hạng B và hơn 5.000 m2 hạng C. Điều đáng lưu ý là phân khúc hạng A không có nguồn cung mới. Diện tích cho thuê mới của các tòa nhà hạng B đạt mức 16.830 m2; trong khi đó, con số này ở hạng A chỉ khiêm tốn ở mức 2.030 m2.

Theo Vũ Lê - Hoàng Lan ( VNE)