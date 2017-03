Giá văn phòng cho thuê TP HCM giảm, Hà Nội tăng

Bên cạnh những cao ốc tên tuổi có khách thuê ổn định, trong hai tháng 6 - 7, nhiều cao ốc văn phòng mới tại TP HCM vẫn có diện tích trống khá cao. Tại quận 1, cao ốc Bitexco Financial Tower khánh thành từ quý IV/2010 và tòa tháp Vincom Center khánh thành từ quý II năm ngoái nhưng vẫn còn nhiều mặt bằng vắng khách thuê. Tương tự, những tòa tháp văn phòng mới có diện tích trống ở các quận ngoài trung tâm cũng còn nhiều như: Ree Tower, Green Power, Maritime Bank Tower...



Theo báo cáo quý III của CBRE, thị trường văn phòng cho thuê TP HCM giảm giá nhẹ. Giá thuê hạng A giảm 0,2%, hạng B giảm 1,9% và hạng C giảm 2% so với quý trước. Tỷ lệ trống toàn thị trường gần 17%, tăng nhẹ so với quý trước. Giá chào thuê trung bình các hạng văn phòng lần lượt là: loại A 34,13 USD mỗi m2 một tháng, loại B 18,36 USD còn văn phòng hạng C có giá 15,33 USD.



Khảo sát của Savills cho thấy, thị trường văn phòng cho thuê giảm cả về công suất lẫn giá. So với quý II, công suất thuê văn phòng quý III giảm 2% và giá thuê trung bình cũng giảm 2%, ở mức 28 USD mỗi m2 một tháng. Nguyên nhân là trong quý III, thị trường cao ốc văn phòng có đến 11 tòa nhà mới gia nhập thị trường với hơn 60.000 m2 diện tích sàn khiến nguồn cung tăng 5% so với quý II.







Nguồn cung văn phòng cho thuê tại TP HCM tăng khiến giá thuê

và công suất thuê tại thị trường này tiếp tục sụt giảm. Ảnh: Vũ Lê

Văn phòng cho thuê có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Ảnh: Hoàng Lan

Theo Vũ Lê - Hoàng Lan (VNE)



Thống kê của Savills, dự kiến đến năm 2012, có khoảng 217.000 m2 sàn văn phòng cho thuê sẽ gia nhập thị trường TP HCM, chủ yếu tập trung tại khu trung tâm Sài Gòn và các quận Tân Bình, Phú Nhuận. Điều này tạo áp lực lớn đến thị trường văn phòng cho thuê và giá có thể tiếp tục giảm.Ngược với TP HCM, thị trường văn phòng tại Hà Nội đảo chiều tăng trở lại so với quý II. Sau 3 quý liên tiếp sụt giảm, thị trường văn phòng cho thuê đã có dấu hiệu tăng nhẹ.Nghiên cứu của CBRE cho hay, giá thuê trung bình văn phòng hạng A tăng nhẹ ở một số tòa nhà trung tâm. Giá chào thuê bình quân từ từ 37 USD mỗi m2 trong quý hai đã lên tới 40 USD. Ngược lại, giá chào thuê trung bình văn phòng hạng B giảm nhẹ tại một số tòa nhà cũ ở khu vực Đống Đa, Ba Đình. Riêng văn phòng nhỏ ở phía Tây với giá từ 18 USD mỗi m2 trở xuống có tốc độ cho thuê nhanh hơn.Savills cũng khẳng định, giá thuê văn phòng tăng nhẹ khoảng 2%, đạt mức 25,6 USD mỗi m2. Trong đó, quận Hoàn Kiếm vẫn là khu vực có tình hình hoạt động tốt nhất về giá và công suất.Tại Hà Nội, đối với văn phòng có tỷ lỷ lệ lấp đầy cao ở trung tâm thành phố, chủ đầu tư thường giữ giá chào, khách thuê khó mặc cả. Ngược lại, những văn phòng mới mở và hạng C khách thuê thường dễ đàm phán. Khu văn phòng hạng C ở đường Nguyễn Phong Sắc kéo dài, mặt đường Duy Tân dao động quanh mức 13-19 USD mỗi m2 nhưng khéo đàm phán, giá thuê có thể giảm 1-2 USD mỗi m2.Savills cho hay, trong 3 tháng vừa qua, thị trường văn phòng Hà Nội đón nhận thêm 70.000 m2 văn phòng từ 5 tòa nhà hạng B và C đưa tổng nguồn cung lên hơn 868.000 m2, tăng 9% so với quý 2. Trong đó, thị trường văn phòng hạng A không có nguồn cung mới, tỷ lệ lấp đầy tăng nhẹ, đạt 87%. Đối với văn phòng hạng B, tỷ lệ lấp đầy thấp hơn khoảng 85%. Tỷ lệ lấp đầy cao nhất thuộc về văn phòng hạng C với con số 88%.Còn số liệu CBRE cho biết, trong quý 3, tỷ lệ diện tích trống trên toàn thị trường tiếp tục giảm từ gần 15% trong quý trước xuống chỉ còn 12%. Giá chào thuê trung bình của các tòa nhà hạng A đã tăng trở lại, xấp xỉ đạt mức 40USD mỗi m2, tỷ lệ giao dịch thành công chủ yếu tập trung ở các tòa nhà trung tâm thành phố.Bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng bộ phận nghiên cứu và tư vấn Savills Việt Nam nhận định: "Sau 3 quý liên tiếp giảm giá (từ quý IV năm 2010) thì mức tăng giá nhẹ ở quý III được xem là một dấu hiệu tích cực. Điểm nổi bật trong quý này là nhà đầu tư bắt đầu quan tâm hơn đến hình thức thuê mua dài hạn".Bà Hằng tiết lộ, giá chào thuê sơ cấp ở các hạng văn phòng để bán dao động trong khoảng từ 1.000 - 2.150 USD mỗi m2 cho thời hạn thuê mua từ 32-49 năm, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.Theo các chuyên gia bất động sản, giá văn phòng cho thuê tại cả hai miền Nam Bắc khó có thể tăng mạnh trong ngắn hạn và xu hướng chung sẽ giảm giá nhẹ trong vài quý tới. Bởi lẽ, thị trường này phụ thuộc rất lớn vào nguồn cung (liên tục tăng vượt trội so với cầu) và tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp (đang gặp nhiều khó khăn). "Hiện kinh tế trong nước vẫn chưa ổn định trong khi thế giới đang rơi vào khủng hoảng tài chính dây chuyền. Việc các tập đoàn kinh tế thu hẹp quy mô kinh doanh sản xuất cũng sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường văn phòng tại TP HCM và Hà Nội", một chuyên gia dự báo.