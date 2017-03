Giá vàng, đôla tiếp tục giảm mạnh

Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC lúc 9h hôm nay quanh 37,90-38,29 triệu đồng, giảm 330.000 đồng chiều thu mua, còn bán ra rẻ 160.000 đồng so với sáng hôm qua.



Cùng thời điểm, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý niêm yết giá thu gom cao hơn của DOJI 70.000 đồng, quanh 37,97 triệu đồng, bán ra rẻ hơn 10.000 đồng xuống 38,28 triệu đồng. Với mức giá này, mỗi lượng vàng của Phú Quý đã giảm 30.000-60.000 đồng so với mở cửa ngày hôm nay, còn nếu so với sáng 29/7, sụt 260.000 thu mua và 170.000 đồng bán ra.



Giá trong nước giảm mạnh khi thị trường quốc tế diễn biến thận trọng trước cuộc họp chính sách của Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Giá giao ngay tại châu Á sáng nay xoay quanh 1.328 USD mỗi ounce, tương đương 34,01 triệu đồng mỗi lượng (chưa gồm các loại phí, thuế...). Như vậy, độ vênh giữa giá vàng nội và ngoại hiện dao động quanh 4,3 triệu đồng.



Sáng nay Ngân hàng Nhà nước tiếp tục bán ra 26.000 lượng vàng.



Tỷ giá ở ngân hàng và trên thị trường tự do tiếp tục hạ nhiệt. Giá thu mua USD niêm yết tại Eximbank lúc 9h còn 21.140 đồng, giảm thêm 40 đồng so với hôm qua. Giá bán ra cũng xuống dưới 21.230 đồng, cách mức trần 16 đồng.



Giá mua vào của ACB cùng thời điểm đã xuống dưới 21.130 đồng, bán ra 21.220 đồng, thấp hơn của Eximbank 10 đồng. Các ngân hàng khác cũng niêm yết giá bán nằm dưới trần 5-10 đồng, còn thu mua dao động quanh 21.170-21.190 đồng.



Giá mua bán đôla Mỹ ngoài thị trường chợ đen cũng giảm khá mạnh. Một số điểm thu đổi ngoại tệ tự do tại TP HCM cho biết giá bán USD lúc 9h chỉ còn 21.430 đồng, giảm vài chục đồng so với cuối hôm qua. Còn nếu so với mức cao điểm 21.890 đồng trước đây, mỗi USD giảm hơn 460 đồng. Cùng lúc, giá thu mua hiện nay chỉ còn quanh 21.350 đồng.





Theo Lệ Thanh (VNE)