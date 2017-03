Giá vàng giảm 400.000 đồng trong tuần

Mở cửa ngày cuối tuần, Tập đoàn DOJI báo giá vàng miếng SJC 46,24-46,34 triệu đồng, tăng 40.000 đồng mua vào và bán ra so với sáng hôm qua. Nhưng nếu so với mức giá cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng hiện rẻ hơn 400.000 đồng.



Trong khi đó, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận báo giá bán vàng miếng SJC trong ngày cuối tuần 46,35 triệu đồng. Giá thu mua của doanh nghiệp quanh mức 46,25 triệu đồng. Riêng giá vàng PNJ của đơn vị này niêm yết mua vào, bán ra rẻ hơn SJC 50.000 đồng, quanh 46,20-46,30 triệu đồng.









Giá vàng nội khép lại tuần giao dịch với giá vênh cao hơn thế giới gần 5 triệu đồng.



Theo VNE



Một tuần qua, thị trường thế giới biến động khá mạnh nhưng do giá trong nước không điều chỉnh theo kịp nên chênh lệch giữa giá vàng nội và ngoại vênh cao kỷ lục, có lúc lên 4,9 triệu đồng. Điều này khiến cho giao dịch ngoài thị trường ngày càng chậm lại. Cả người mua và bán đều trong tâm thế chờ đợi để nghe ngóng tình hình.Tỷ giá hối đoái trong tuần không có nhiều biến động. Tính đến cuối tuần, giá mỗi USD bán ra trong ngân hàng dao động 20.870 đồng, còn thu gom là 20.830 đồng.Trên thế giới, giá vàng biến động trong biên độ tương đối rộng 25 USD. Có lúc giá rơi xuống sát vùng 1.635 USD trong phiên châu Á do lực bán chốt lời xuất hiện. Sau đó, giá phục hồi khi bước vào giờ giao dịch châu Âu và Mỹ.Cuối cùng, kim loại quý chốt tuần tại 1.657 USD mỗi ounce, tăng gần 10 USD so với phiên liền trước. Tương tự, hợp đồng vàng giao tương lai trên hai sàn Comex và Nymex của Mỹ cũng đóng cửa tại mốc 1.660,10 USD mỗi ounce. Với mức giá này, kim loại quý khép lại một tuần giao dịch để sụt giảm 2,17% giá trị. Nếu quy đổi với tỷ giá 20.870 đồng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương với 41,69 triệu đồng.Với sự suy giảm mạnh trong những phiên gần đây, giá kim loại quý có khả năng sẽ kết thúc năm 2012 bằng việc gia tăng một khoảng giá trị khá khiêm tốn 6% so với năm ngoái.Qua tuần sau, thị trường vàng sẽ bước vào mùa nghỉ lễ Giáng sinh. Dự đoán về xu hướng giá, theo khảo sát của Kitco.com, trong số 19 người tham gia trả lời phỏng vấn, gồm các chuyên gia, nhà đầu tư... có đến 12 ý kiến cho rằng giá tăng, trong khi chỉ 3 người nhìn nhận giá giảm và 4 giữ quan điểm trung lập.