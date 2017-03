Giá vàng giảm, đôla ổn định

Hiện chênh lệch giữa giá mua và bán là 250.000 đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá kim loại quý này gần như không đổi so với giá chốt phiên ngày trước đó và dao động quanh mức 1.230 USD/ounce. Theo các chuyên gia, trong ngắn hạn giá vàng có thể tăng trở lại. Lý do các nhà đầu tư quay trở lại với vàng như kênh trú ẩn an toàn khi mà thị trường chứng khoán toàn cầu sụt giảm, đồng đôla xuống mức thấp nhất trong 17 tháng qua so với các đồng tiền khác trong rổ tiền tệ.

Cùng ngày, giá USD tại các ngân hàng thương mại vẫn ổn định. Giá mua vào ở mức 22.240-22.260 VND/USD, giá bán ra ở mức 22.320-22.330 VND/USD.