Giá vàng giảm mạnh, chênh lệch lại nới rộng

Vàng giao dịch dưới ngưỡng 41 triệu đồng/lượng (ảnh minh họa).



Theo An Hạ (DT)



Mở cửa thị trường vàng trong nước sáng nay 8/6, giá vàng SJC tại Hà Nội được Công ty CP SJC Hà Nội niêm yết giao dịch ở mức 40,53 triệu đồng/lượng (mua vào) - 40,73 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm mạnh mỗi chiều 250.000 đồng/lượng và 150.000 đồng/lượng so với chốt phiên chiều qua.Cũng tại Hà Nội, giá vàng SJC qua niêm yết giao dịch của Công ty CP Đầu tư Vàng Phú Quý ở mức 40,52 triệu đồng/lượng - 40,72 triệu đồng/lượng, giảm mỗi chiều 260.000 đồng/lượng và 160.000 đồng/lượng.Tại TPHCM, giá vàng SJC được công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết ở mức 40,45 triệu đồng/lượng - 40,75 triệu đồng/lượng, giảm mỗi chiều 210.000 đồng/lượng và 140.000 đồng/lượng.Với các mức điều chỉnh trên, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 5,7 triệu đồng/lượng. So với thứ 7 tuần trước, giá vàng miếng trong nước hiện giảm 250.000 đồng/lượng.Vào sáng thứ 7 tuần trước, giá vàng trong nước cũng đột ngột giảm mạnh. Tại Hà Nội, giá vàng được một số công ty kinh doanh niêm yết giao dịch ở mức 40,85 triệu đồng/lượng (mua vào) - 41 triệu đồng/lượng (bán ra). Lúc đó, giá vàng SJC cao hơn giá vàng thế giới quy đổi 5,8 triệu đồng/lượng, thay cho mức chênh lệch 5 triệu đồng/lượng của phiên hôm qua.Tuần này, Ngân hàng Nhà nước tổ chức 3 phiên đấu thầu vàng miếng với tổng khối lượng chào thầu là 78.000 lượng vàng. Tính từ ngày 28/3/2013 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức 28 phiên đấu thầu bán vàng miếng với tổng khối lượng trúng thầu là 709.800 lượng trên tổng số 796.000 lượng chào thầu.Trên thị trường thế giới, lúc 9h sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay qua niêm yết giao dịch tại Kitco.com có biên độ giảm mạnh hơn 29 USD, giao dịch ở mức 1.384,6 USD/ounce.Trên sàn Comex, giá vàng giao tháng 8 chốt phiên giảm 2,3%, xuống còn 1.383 USD/ounce. Đây là phiên giảm giá mạnh nhất kể từ ngày 15/4, khi giá vàng lao dốc mạnh nhất 3 thập kỷ.Tính chung tuần này, giá vàng kỳ hạn giảm 0,7%.Giá vàng lao dốc sau khi Mỹ công bố báo cáo việc làm tháng 5. Theo số liệu của Bộ lao động Mỹ, trong tháng 5, kinh tế Mỹ tạo thêm 175.000 việc làm. Nhưng, tỷ lệ thất nghiệp lại tăng từ 7,5% lên 7,6% khi có thêm nhiều người tham gia vào lực lượng lao động và tìm việc làm.Như vậy, thông qua số liên việc làm của Mỹ, người ta có thể biết rằng nền kinh tế đang dần cải thiện và khả năng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) ngừng đưa ra các gói kích thích cũng tăng cao hơn.Mới đây, Fed đã tuyên bố có thể giảm chương trình mua trái phiếu chính phủ do kinh tế phục hồi.