Giá vàng hạ nhiệt, đôla tăng

Giá vàng trong nước đi xuống dần sau phút mở cửa vào đầu giờ sáng nay. Lúc 8h30, Tập đoàn DOJI báo giá mua vào - bán ra vàng SJC ở 45,80 - 45,97 triệu đồng, hạ 150.000 đến 200.000 đồng so với chiều qua. Tuy nhiên đến 9h17, giá tiếp tục mất thêm 170.000 đến 200.000 đồng, xuống

45,60 - 45,80 triệu đồng một lượng. Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, giá vàng SJC đang được mua vào ở 45,70 triệu đồng, mất 250.000 đồng so với chiều qua. Niêm yết bán đứng ở 45,90 triệu đồng mỗi lương. Trước đó, chiều 6/9 vàng nhảy lên mức cao nhất gần 10 tháng ở 46,17 triệu đồng. Lần gần đây nhất thị trường ở vùng giá này là ngày 17/11 năm ngoái. Ngày hôm đó, giá thế giới ở quanh 1.760 USD mỗi ounce, cao hơn 60 USD so với hiện nay. Vàng quốc tế mất mốc 1.700 USD, sau khi lên mức cao nhất 6 tháng vào hôm qua. Ảnh: Anh Quân Tỷ giá đôla tại một số ngân hàng thương mại đi lên sau nhiều ngày đứng yên. Tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, niêm yết USD lên 20.840 - 20.910 đồng, với chiều bán ra tăng 30 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, hàng loạt ngân hàng khác như ACB, Vietinbank vẫn giữ nguyên niêm yết bán ở 20.870 đồng ăn một đôla Mỹ. Nếu quy theo tỷ giá đôla ngân hàng, mỗi lượng vàng quốc tế hiện tương đương 42,7 triệu đồng (đã bao gồm các chi phí liên quan), thấp hơn 3,1 triệu đồng so với niêm yết của các doanh nghiệp. Trong vòng 4 tuần vừa rồi, chênh lệch giá vàng trong và ngoài nước đã tăng hơn 70%, từ con số 1,8 triệu đồng hôm 17/8. Còn trên thị trường châu Á sáng thứ sáu, giá hạ nhiệt sau ngày tăng mạnh vượt xa 1.700 USD vào hôm qua. Cụ thể, tính đến 8h10 theo giờ Hà Nội, mỗi ounce tương đương 1.694,90 USD, mất 6,40 USD so với mở cửa. Hôm qua, giá đi lên mạnh mẽ sau tin Ngân hàng Trung ương châu Âu có thể tung ra chương trình mua lại trái phiếu. Thông tin trên khiến đồng euro tăng mạnh, kéo theo giá vàng có lúc lên 1.713,79 USD một ounce, cao nhất kể từ đầu tháng 3. Mặc dù vậy, từ nước Mỹ lại phát đi một số báo cáo kinh tế tích cực, khiến giá chịu áp lực đi xuống. Sau khi leo lên đỉnh cao nhất trong 6 tháng, biểu đồ hạ nhiệt dần vì thông tin thị trường lao động Mỹ đang dần khả quan. Trước đó, việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ công bố có thể nới lỏng tiền tệ lần 3 để kích thích kinh tế khiến vàng tăng 8% từ ngày 21/8 đến nay. Hiện nhà đầu tư chờ đợi báo cáo việc làm tháng 8, sẽ được công bố vào cuối ngày hôm nay. Bất cứ tín hiệu tốt hay xấu nào của thông tin này cũng sẽ có tác động lên thị trường vàng. Theo Thanh Bình (VNE)