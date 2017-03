Giá vàng lập kỷ lục mới - 29,5 triệu đồng/lượng

Sau nhiều lần thay đổi giá liên tục, lúc 15 giờ 30 phút chiều nay, giá vàng SJC do Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức mua vào 29,46 triệu đồng/lượng và bán ra 29,50 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng SJC đã tăng thêm 40.000 đồng/lượng so với buổi sáng và tăng tổng cộng 250.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa chiều qua. Đây là mức giá cao nhất từ trước đến nay do SJC công bố.

Mức giá tại các công ty vàng bạc đá quý khác cũng điều chỉnh tăng, vàng miếng Phượng Hoàng PNJ-DongA Bank của Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) niêm yết với mức giá tương ứng mua vào 29,45 triệu đồng/lượng và bán ra 29,47 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng hiệu SBJ của Công ty vàng bạc đá quý Ngân hàng Sacombank mua, bán cùng thời điểm lần lượt là 29,46 và 29,48 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá vàng miếng của Công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) cũng với xu hướng tăng mạnh, giao dịch ở mức khá cao 29,43 và 29,49 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng thời điểm theo bảng điện tử Kitco, giá vàng giao ngay trên thị trường châu Âu đang ở mức 1.259,2 USD/ounce, tăng 3 USD/ounce so với mức giá mở cửa sáng nay, gần mức kỉ lục 1.265,3 USD/ounce được thiếp lập ngày 21.6.

Theo Lê Trần (TNO)