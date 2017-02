Giá vàng miếng giảm mạnh ngày Thần tài

Khách thích mua gà trống vàng Công ty SJC đã chuẩn bị hơn 200.000 sản phẩm với nhiều mẫu mã tài lộc, may mắn phục vụ nhu cầu khách hàng nhân ngày Thần tài, tăng khoảng 10% so với năm 2016. Tương tự, PNJ giới thiệu ra thị trường nhiều sản phẩm mới được thiết kế, chế tác từ chất liệu vàng 24K với số lượng gần 150.000 sản phẩm, tăng khoảng 50.000 sản phẩm so với năm ngoái. Đa phần khách hàng năm nay đều thích lựa chọn sản phẩm như gà trống vàng, gà đẻ trứng vàng, Thần tài để cầu may.