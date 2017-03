Giá vàng ngóng tin đấu thầu

Đến thời điểm 8h20, trên trang chủ của mình, Tập đoàn DOJI vẫn niêm yết giá vàng SJC ngang bằng với cuối chiều hôm qua, ở 37,3 - 37,7 triệu đồng.



Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), giá mở cửa hạ 150.000 đến 180.000 đồng so với đóng cửa ngày thứ năm, với giá mua còn 37,3 triệu đồng, và chiều bán 37,7 triệu đồng.



Tại Hà Nội, Công ty Đầu tư Vàng Phú Quý vẫn để bảng giá 37,40 - 37,70 triệu đồng.



Những ngày qua, giá trong nước tăng nhẹ vài trăm nghìn đồng, trong khi giá quốc tế có phiên lên hơn 750.000 đồng. Nhờ đó, chênh lệch giữa hai thị trường giảm mạnh về 4,9 triệu đồng, hạ đáng kể so với kỷ lục 7 triệu đồng một tuần trước.



Hôm qua, thị trường đi lên nhưng giao dịch mua bán của khách hàng không mấy biến động. Giới đầu tư cho rằng giá vẫn ở dưới 38 triệu đồng, chưa đủ nóng để kéo khách đến cửa hàng. Mặt khác, thị trường lại đang ở cao hơn mức đáy của tuần 37,1 triệu đồng, do đó những người muốn mua hy vọng giá có thể còn quay lại mốc này.



Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức đấu thầu vàng miếng lần thứ 42. Khối lượng chào bán tương tự hôm qua, ở 26.000 lượng vàng. Giá tham chiếu để đặt cọc khá thấp so với thị trường, ở 37,25 triệu đồng. Đây là phiên đấu thầu cuối tuần, được xem là kém hấp dẫn vì các nhà bán lẻ sẽ phải chờ lâu hơn bình thường mới có được vàng. Tuy nhiên mức giá khá tốt cũng có thể là một yếu tố hút khách.





Theo Thanh Bình (VNE)