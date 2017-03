Giá vàng nội bất ổn so với giá thế giới

Giá vàng trong nước trồi sụt



Vàng trong nước tuần qua cũng chứng kiến trồi sụt mạnh. Phiên đầu tuần hôm 14/11, giá vàng SJC được niêm yết ở mức 46,45 triệu đồng/lượng - 46,6 triệu đồng/lượng, các phiên tiếp theo giá vàng đi xuống, mức giảm từ 350.000 đồng - 450.000 đồng/lượng.



Tới phiên cuối tuần thứ Bảy (19/11), giá vàng SJC chỉ còn ở mức 45,75 triệu đồng/lượng - 45,95 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với phiên đầu tuần thì giá vàng đã sụt giảm 650.000 đồng/lượng (mua vào) và 800.000 đồng/lượng (bán ra).



Như vậy, tuần qua, giá vàng trong nước đã sụt giảm gần 600.000 đồng/lượng so với phiên cuối tuần trước hôm 12/11, tức giảm khoảng 1,24%.







Giá vàng trong nước tuần này dược dự đoán trồi sụt

Giá vàng trong nước tuần này dược dự đoán trồi sụt

Giá vàng thế giới đi lên

Theo Anh Minh (VTC)



Điều thu hút sự quan tâm của dư luận trong tuần qua đó chính là việc giá vàng miếng Rồng Thăng Long của công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu niêm yết thấp hơn giá vàng SJC cùng thời điểm.Hôm thứ Hai (14/11), giá vàng miếng Rồng Thăng Long của công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu thấp hơn 600.000 đồng/lượng (mua vào) và 400.000 đồng/lượng (bán ra). Tuy nhiên, đến phiên cuối tuần (19/11), giá vàng miếng Rồng Thăng Long thấp hơn giá vàng của SJC 800.000 đồng/lượng.Nguyên nhân của tình trạng này được ông Vũ Minh Châu - Tổng giám đốc Công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu giải thích là do sau khi có thông tin về siết chặt buôn bán, sản xuất kinh doanh vàng miếng, nhiều người đi bán ra vàng miếng nhãn Rồng Thăng Long, dẫn đến lượng người bán nhiều hơn người mua. Ngoài ra, một số khách hàng muốn chuyển đổi sang vàng nhãn SJC, điều này làm mất cân bằng tiền mặt."Khan hiếm tiền mặt, dẫn đến khó bán lẻ mà buộc phải bán buôn cho các bạn hàng. Thậm chí, một số bạn hàng cũng không muốn mua với mức giá cao, khách hàng cũng muốn mua giá thấp để đề phòng rủi ro. Nên, việc hạ giá vàng miếng Rồng Thăng Long thấp hơn giá vàng SJC là bất đắc dĩ và Bảo Tín Minh Châu cũng không muốn như thế", ông Châu chia sẻ.Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng tuần qua tiếp tục đứng yên ở mức 20.803 đồng/USD. Tính tới 19/11, tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng không thay đổi trong 20 phiên liên tiếp. Trước đó, trong 24 ngày của tháng 10, tỷ giá tăng tới 14 lần với tổng mức tăng là 175 đồng/USD (0,85%).Dư địa của việc tăng tỷ giá từ nay đến cuối năm chỉ còn 0,15%, tương đương 31 đồng, nếu theo đúng cam kết của thống đốc Ngân hàng Nhà nước "tỷ giá không tăng quá 1%".Theo dự đoán của các nhà đầu tư có kinh nghiệm thì giá vàng trong nước tuần tới khả năng sẽ trồi sụt trong vùng 45- 46 triệu đồng/lượng.Theo lời một số nhà đầu tư thì việc đưa ra dự đoán mức giá cụ thể là khó, bởi giá vàng thế giới tuần tới có khối lượng giao dịch ít do thị trường Mỹ nghỉ lễ và cũng còn phụ thuộc tín hiệu từ châu Âu.Tuần chốt phiên hôm 18/11, giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex giảm còn 1.725 USD/ounce.Theo khảo sát hàng tuần của hãng Kitco với 24 người là nhà đầu tư, chuyên gia phân tích, đại lý vàng kết quả cho thấy có 13 người nhận định giá vàng tuần tới đi lên, 10 người cho rằng giá vàng sẽ giảm và 1 người không đưa ra nhận định.Những người dự đoán giá vàng tăng cho rằng, giá vàng về mức 1.700 USD sẽ khiến nhiều người tìm mua. Nếu mức giá ổn định trong các phiên tuần này thì sẽ hút các nhà đầu tư quay về với vàng.Ngoài ra, khu vực Eurozon nếu phát đi các tín hiệu sáng sủa về nợ công thì vàng sẽ có cơ sở để được hỗ trợ và giá sẽ bật tăng mạnh. Đây đúng là lúc vàng thể hiện vai trò là một tài sản rủi ro.Tuần tới, thị trường Mỹ có ngày nghỉ lễ Tạ Ơn (24/11) và khả năng khối lượng giao dịch thấp. Thị trường chỉ sôi động vào 3 ngày đầu tuần, còn ngày thứ Sáu nhiều người sẽ nghỉ lễ và kéo dài đến các ngày tiếp theo. Khối lượng giao dịch thấp nên nhà đâ sẽ thấy không cần thiết để đánh giá xuống hay đẩy giá lên quá cao.Ngân hàng Deusche Bank cho hay, đồng USD với sức mạnh của nó đang ảnh hưởng đến thị trường. Tuy nhiên, các ngân hàng TW và quỹ ETF mua mạnh nên giá vàng vẫn có động lực.Các chuyên gia đến từ Barclays Capital nhận định, theo phân tích kỹ thuật, nếu giá vàng tuần tới giảm xuống còn 1.705 USD/ounce, thì sẽ không còn bám móc 1.700 USD/ounce và quay về mốc 1.686 USD/ounce. Nhưng nếu giá có khả năng vượt được mức kháng cự gần nhất là 1.741 USD, thì sẽ chinh phục tiếp mức 1.750 USD/ounceChuyên gia Dennis Gartman cho rằng, việc bán tháo của các nhà đầu tư sẽ khiến cho nhiều người không yên tâm và tiếp tục bán tháo. Thị trường lo ngại về việc quỹ phòng hộ sẽ bán vàng để giữ tiền mặt do thị trường chứng khoán cũng bao trùm sắc đỏ.Ông Gartman nhấn mạnh: "Trong dài hạn, xu hướng giá vàng đi lên. Nhưng trong ngắn hạn sẽ có đôi chút nguy hiểm và chúng ta không có lựa chọn nào khác, mà phải tận dụng xu hướng tăng của ngày hôm nay (18/11) và đầu tuần tới để giảm bớt vị thế".Còn ông Robin Bhar, nhà phân tích kim loại cao cấp của Credit Agricole-CIB nhận định, vàng không còn là tài sản an toàn, mà trở thành tài sản rủi ro.