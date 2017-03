Giá vàng quay đầu giảm

Sau khi tăng tốc và chạm đỉnh cao 48,4 triệu đồng một lượng trong ngày 5/10, giá vàng của các thương hiệu lớn nhanh chóng quay đầu giảm khi về cuối phiên, đến sáng nay thì xuống sát 48 triệu đồng. Tập đoàn DOJI lúc 8h58 niêm yết giá mua vào - bán ra vàng miếng SJC lẻ ở mức 47,83-47,99 triệu đồng, trong khi giá bán buôn của đơn vị này dao động quanh 47,84-47,98 triệu đồng.

Tương tự, vàng thương hiệu SJC do Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận niêm yết là 47,77-48,05 triệu đồng. So với đầu ngày hôm qua, giá hiện nay giảm khoảng 250.000 đồng mỗi lượng. Cùng thời điểm, giá vàng miếng PNJ-DAB của công ty này niêm yết mua - bán ở thị trường TP HCM và Đà Nẵng là 47,77-47,95 triệu đồng.

Nguồn cung khan hiếm cùng với lực mua từ ngân hàng khiến giá vàng trong nước cao hơn thế giwois 3,2 triệu đồng. Ảnh: Lệ Chi

Trong tuần qua, khi chứng khiến giá vàng tăng mạnh, những người mua bán vàng nhỏ lẻ hầu như ít tham gia thị trường. Tuy nhiên, giá vàng trong và ngoài nước vẫn chênh lệch trên 3 triệu đồng một lượng. Điều này được các chuyên gia lý giải do nguồn cung ngoài thị trường đang khan hiếm, cộng với động thái mua vàng vào của các nhà băng để cân bằng trạng thái trước khi phải kết thúc huy động vàng trước ngày 25/11 tới.

Trên thị trường thế giới, giới buôn vàng cố đẩy giá vàng vượt qua mốc 1.800 USD nhưng không thành công. Do đó, trong suốt phiên Âu và Mỹ 5/10, kim loại quý không ngừng đi xuống và đành chốt phiên cuối tuần 1.781,30 USD mỗi ounce, giảm hơn 9 USD so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng giao tương lai tháng 12 trên sàn Comex của New York cũng chốt ngày 1.780,80 USD, giúp kim loại quý gia tăng thêm 0,39% giá trị trong tuần.



Nếu quy đổi với tỷ giá 20.870, mỗi lượng vàng quốc tế lúc chốt phiên tương đương 44,85 triệu đồng (chưa gồm các loại phí). Như vậy, khoảng cách giữa hai thị trường trong và ngoài nước hiện nới rộng ra trên dưới 3,2 triệu đồng.



Dự đoán về giá vàng tuần tới, theo khảo sát của Kitco.com, trong số 23 người tham gia trả lời phỏng vấn, gồm các chuyên gia, nhà đầu tư... có 18 ý kiến cho rằng giá tăng, 3 người nhìn nhận giá giảm và 2 giữ quan điểm trung lập.

Theo Lệ Chi (VNE)