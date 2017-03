Giá vàng SJC và thế giới chênh lệch khoảng 2,75 triệu

Khách hàng đang giao dịch vàng miếng (Ảnh: TTXVN)

Tại thời điểm 9 giờ 00 phút, giá mua vàng SJC tại thị trường Thành phố Hồ Chí Minh là 35,50 triệu đồng/lượng còn chiều bán ra là 35,55 triệu đồng/lượng.



Công ty DOJI Hà Nội và các đơn vị như Vietinbank Gold, Techcombank Gold, Sacombank... cùng đưa ra mức giá bán vàng SJC ở mức 35,55 triệu đồng/lượng.



Như vậy, trong ba ngày đầu tuần thương hiệu SJC trong nước tăng khoảng 90.000 đồng mỗi lượng. Tuy nhiên, chênh lệch giá mua/giá bán vẫn được giữ ở mức thấp, chỉ quanh 50.000 đồng/lượng.



Trong khi đó, với giá bán ra là 34,05 triệu đồng/lượng, giá vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu tăng 400.000 đồng/lượng so với ngày mở cửa đầu tuần. Chênh lệch giá mua/giá bán của thương hiệu này đang ở mức 550.000 đồng/lượng.



Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco đang giao dịch ở ngưỡng 1.286,7 USD/ounce, tăng gần 4 USD/ounce so với phiên trước. Trong 3 phiên đầu tuần, đồng kim loại quý này tăng tổng cộng 21 USD/ounce, tương đương mức tăng 445.000 đồng/lượng.



Ở mức giá này sau khi quy đổi theo tỷ giá trong nước, giá vàng thế giới xấp xỉ 32,80 triệu đồng/lượng, thấp hơn thương hiệu SJC trong nước khoảng 2,75 triệu đồng/lượng.



Còn so với thương hiệu vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu, giá vàng thế giới sáng nay thấp hơn 1,2 triệu đồng/lượng.



Sáng nay, giá bán USD niêm yết tại các ngân hàng thương mại lớn cao nhất là 21.130 đồng/USD (giảm 5 đồng/USD so với hôm qua), còn giá mua dao động từ 21.085-21.090 đồng/USD.



Cụ thể, ngân hàng Vietcombank và BIDV cùng niêm yết tỷ giá USD từ 21.090-21.130 đồng/USD (mua vào/bán ra), trong khi Vietinbank mua vào là 21.085 đồng/USD còn bán ra là 21.135 đồng/USD. Phía ngân hàng Eximbank niêm yết từ 21.060-21.130 đồng/USD./.

Theo Đức Duy (VIETNAM+)