Giá vàng tăng đột biến: 39,7 triệu/lượng

Cuối giờ chiều 6-7, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát đi thông cáo cho biết việc giá vàng trong nước đột ngột tăng mạnh có tác động từ yếu tố tâm lý. NHNN khẳng định sẽ theo dõi sát diễn biến của thị trường và sẵn sàng các phương án và có đủ nguồn lực để can thiệp thị trường vàng khi cần thiết. Việc can thiệp bình ổn thị trường vàng được thực hiện nhất quán với chủ trương quản lý thị trường vàng tại Nghị định 24. _________________________________ Người dân hết sức tỉnh táo mua vàng với mục đích “lướt sóng” hay tích trữ vàng trong thời điểm hiện tại. Những ai đặt cược may rủi vào vàng phải hết sức cẩn trọng. Ông TRẦN THANH HẢI, Chủ tịch HĐQT VGB