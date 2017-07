Giá vàng tăng nhẹ, USD trong nước ổn định

So với cuối giờ chiều 16-7, giá vàng SJC tại doanh nghiệp này đã tăng 10.000 đồng/lượng.

Tại thị trường TP.HCM cùng thời điểm, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 36,2 triệu đồng/lượng (mua vào) và 36,42-36,45 triệu đồng/lượng (bán ra) tùy theo trọng lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang cao hơn khoảng 2,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tỉ giá USD/VND đang ổn định trên cả thị trường tự do và ngân hàng sau khi tăng mạnh rồi giảm trở lại vào tuần trước. Giá USD tự do tại Hà Nội sáng 17-7 ở mức 22.780 đồng (mua vào) và 22.800 đồng (bán ra), giảm 5 đồng so với cuối tuần. Mấy ngày trở lại đây, giá USD tự do dao động quanh ngưỡng 22.800 đồng sau khi lên mức 22.850 đồng vào đầu tuần trước.