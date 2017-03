Giá vàng trong nước trồi sụt chóng mặt

Tính tới 14 giờ 18 phút, vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu được mua vào ở 35,55 triệu đồng/lượng, bán ra ở 35,70 triệu đồng/lượng. Vàng SJC có mức giá mua bán tương tự.

Còn theo bảng giá cập nhật lúc 10 giờ 41 phút sáng, vàng SBJ của Sacombank có giá mua vào là 35,41 triệu đồng/lượng, bán ra ở 35,51 triệu đồng/lượng.

Trước đó, lúc 10 giờ sáng, giá vàng SBJ của Sacombank là 35,46 - 35,59 triệu đồng/lượng. Vàng SJC của Phú Quý và vàng Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu đều ở 35,55 - 35,75 triệu đồng/lượng.

Như vậy, so với sáng qua (29/1/2011), giá vàng trong nước sáng nay tăng thêm khá nhiều, từ 100.000 - 190.000 đồng/lượng, nhưng tới giờ đã lại giảm xuống vài chục nghìn đồng, chủ yếu ở đầu bán ra.

Trên thị trường vàng quốc tế, chốt phiên cuối tuần (28/1/2011), vàng đã có phiên tăng giá mạnh nhất trong vòng 8 tuần. Sau khi có thời điểm giảm dưới 1.309 USD/oz, giá vàng giao ngay chốt phiên ở mức 1.339,4 USD/oz, tăng 23,5 USD/oz (1,8%) so với giá đóng cửa phiên liền trước.

Tuy nhiên, tuần này, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 4 USD/oz, đánh dấu tuần giảm thứ 4 liên tục kể từ đầu năm.

Bất ổn gia tăng tại khu vực Trung Đông đã thúc đẩy giới đầu tư ồ ạt gom mua vàng. Lần đầu tiên trong 25 năm, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak điều quân đội ra đường phố dập tắt các cuộc biểu tình đòi chấm dứt 30 năm cầm quyền của ông.

Ai Cập là quốc gia tiếp giáp với một trong những tuyến đường biển quan trọng hàng đầu trên thế giới, nên giới phân tích lo ngại, bất ổn tại nước này sẽ có ảnh hưởng mạnh tới thị tường tài chính toàn cầu.

Tuy nhiên, vàng hiện vẫn đang chịu áp lực giảm giá không nhỏ. Cuộc khủng hoảng nợ đang lắng dịu tại châu Âu, tin đồn về việc Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sắp tăng lãi suất đồng Euro, những tín hiệu tích cực về kinh tế Mỹ, cũng như việc Trung Quốc sắp tới sẽ siết chặt thêm chính sách tiền tệ là những rào cản không nhỏ đối với sự phục hồi của giá vàng.

Thống kê hôm 28/1/2011 cho thấy, GDP của Mỹ tăng tốc trong quý 4. Theo đó, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,2% trong quý 4/2010, sau khi tăng 2,6% trong quý 3. Cả năm 2010, kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,9%.

Quỹ tín thác đầu tư vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust hôm 28/1 tiếp tục bán vàng ra. Lần này, SPDR Gold bán thêm 2,5 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ về mức 1.224,1 tấn. Trong tuần qua, quỹ này đã bán ra khoảng 47 tấn vàng.

Trong phiên giao dịch cuối tuần, đồng USD phục hồi xấp xỉ 1% so với Euro, chốt tuần ở mức 1,36 USD/Euro, so với 1,37 USD/Euro của phiên trước. Cặp tỷ giá này không có nhiều thay đổi so với mức chốt của tuần trước.

Giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 3 tại New York tăng 3,7 USD/thùng, tương đương mức tăng 4,3%, đóng cửa ở mức 89,34 USD/thùng. Tuần này, giá dầu tăng nhẹ 0,23 USD/thùng.

Theo Thanh Vân (VNN)