Giá vàng trong nước vẫn cao hơn thế giới

Giá vàng trong nước hiện vẫn cao hơn so với giá vàng thế giới. Với tỷ giá trên thị trường tự do là 19.500 VND/USD, giá vàng trong nước sau khi quy đổi cao hơn so với giá vàng trên thế giới khoảng 900.000 đồng/lượng (chưa tính thuế và các chi phí khác).

Ngày 19-2, giá vàng trên thị trường tự do dao động quanh mức 26,45 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá vàng có phiên tăng nhẹ khi giá USD sụt giảm so với các đồng tiền chủ chốt khác và giá dầu thô tăng. Kết thúc phiên giao dịch 18-2 tại thị trường New York, giá vàng giao theo kỳ hạn tháng 4-2010 tăng 1,4 USD/ounce, lên mức 1.118,7 USD/ounce. Vàng miếng Rồng Thăng Long của Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 26,56 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,7 triệu đồng/lượng (bán ra). Vàng 9999 của Công ty Vàng bạc đá quý SJC Hà Nội được niêm yết ở mức 26,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 26,62 triệu đồng/lượng (bán ra). Theo Hùng Anh (ANTĐ)