Giá vàng, USD đảo chiều nhau

Giá bán tại ngân hàng dao động quanh ngưỡng mua vào 21.300 VND/USD, bán ra khoảng 21.400 VND/USD. Cùng chiều với giá USD trong ngân hàng, trên thị trường tự do USD quay đầu giảm 50-70 VND/USD so với hôm trước. Giá mua khoảng 21.450 VND/USD, bán ra 21.470 VND/USD. Tuy vậy, hiện giá USD tự do cao hơn nhiều so với giá USD ngân hàng. Trong khi giá USD giảm thì giá vàng theo đà thế giới tăng vững vàng trên ngưỡng 35 triệu đồng/lượng. Hiện giá vàng thế giới giao dịch quanh vùng 1.198 USD/ounce, tương đương khoảng 30,9 triệu đồng/lượng.

YT