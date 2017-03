Giá vé máy bay sắp tăng tiếp

Vé máy bay nội địa đang có mức trần cao nhất 2,7 triệu đồng.

Theo Hồng Anh (VNE)



Cục Hàng không VN xác nhận việc các hãng vận chuyển nội địa dự kiến đồng loạt tăng trần giá vé máy bay từ tháng 11. Chủ trương nâng trần đã được Thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc. Trên cơ sở yếu tố đầu vào, phi phí phát sinh, cung cầu thị trường, các hãng sẽ xây dựng phương án giá trong tháng 10 để Liên bộ Tài chính - Giao thông vận tải có cơ sở để thẩm định, họp bàn. Nếu các phương án này được chấp thuận, giá vé máy bay sẽ vượt mức trần hiện tại là 2,7 triệu đồng cho một chiều bay.Nguồn tin của Vietnam Airlines - hãng hàng không chiếm thị phần khống chế ở thị trường nội địa cho biết, việc tăng trần giá vé do doanh nghiệp đề xuất. Tuy nhiên, mức tăng cụ thể và thời gian áp dụng là do các đơn vị chức năng quyết định. "Tăng trần giá vé không có nghĩa là vé máy bay sẽ tăng ngay mà chúng tôi sẽ căn cứ vào đó để xây dựng chính sách vé linh hoạt", nguồn tin này nói.Lãnh đạo một hãng hàng không khác chia sẻ, các doanh nghiệp đề nghị tăng trần giá vé máy bay do sự tăng cao của các khoản chi phí đầu vào, trong đó có nhiên liệu bay và biến động tỷ giá.Thực tế cho thấy, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2011 chi phí nhiên liệu bay của Vietnam Airlines đã tăng thêm 1.534 tỷ đồng so với kế hoạch đầu năm. Các hãng khác như Air Mekong, Jetstar Pacific cũng gặp tình cảnh tương tự.Hồi tháng 4 vừa qua, giá vé máy bay đã một lần được nới trần. Theo đó mức cao nhất áp dụng cho chặng Hà Nội - Cần Thơ, Hà Nội Phú Quốc là 2,7 triệu đồng, thay cho mức 2,5 triệu đồng cũ. Các chặng còn lại như Hà Nội - TP HCM áp dụng mức cao nhất 2,5 triệu đồng.Như vậy, nếu đề xuất của các hãng được thông qua thì đây là lần thứ 2 trong năm, giá vé máy bay được tăng trần.