Giá xăng dầu nhập khẩu đồng loạt tăng

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa công bố giá xăng nhập khẩu từ thị trường Singapore trong nửa đầu tháng 2. Theo đó, xăng RON 92 nhập khẩu tăng mạnh nhất tới 5,18% so với nửa đầu tháng 1. Cụ thể, trong nửa đầu tháng 2, mặt hàng này có giá trung bình 125,94 USD mỗi thùng trong khi cùng kỳ tháng trước, con số này chỉ ở mức 119,74 USD.







Xăng là mặt hàng thuộc diện bình ổn nên sẽ có lộ trình tăng giảm phù hợp. Ảnh: Hoàng Hà.

Theo Hoàng Lan (VNE)



Riêng trong ngày 13/2, xăng RON 92 lên đỉnh nhất trong 9 tháng qua ở ngưỡng 129,85 đôla mỗi thùng. Các mặt hàng khác như dầu hỏa, DO cũng tăng lần lượt tăng ở mức 2,29% và 2,04%. Riêng FO tăng thấp nhất ở mức 0,89%.Như vậy, xăng RON 92 có giá CIF tại cảng Việt Nam là 16.633 đồng mỗi lít.Giá cơ sở sau khi tính thuế và các chi phí của xăng RON 92 là 24.432 đồng mỗi lít.Giá bán lẻ trên thị trường đối với xăng RON 92 hiện là 20.800 đồng mỗi lít.Petrolimex cho biết, xăng RON 92 đang bán tại Việt Nam thấp hơn Lào, Campuchia, Singapore và Trung Quốc từ 5.487 đồng đến 14.261 đồng mỗi lít.Giá dầu thô trên thị trường thế giới nửa đầu tháng 2 diễn biến theo xu hướng trái chiều. Trong khi dầu WTI đạt 98,88 đôla mỗi thùng thấp hơn 2,43 đôla so với cùng kỳ thì Brent lên tới 116,06 đôla mỗi thùng cao hơn 3,76 đôla so với nửa đầu tháng 1.Theo dự báo, giá dầu WTI, Brent trong năm nay sẽ lần lượt đạt 99,1 và 107,3 USD mỗi thùng. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng khuyến cáo, trong bối cảnh kinh tế thế giới bấp bênh, bất ổn địa chính trị và những thảm họa thiên tai ở khu vực nhạy cảm năng lượng nên dự báo rất khó lường. Bên cạnh đó, đô la Mỹ - đồng tiền chủ chốt thanh toán các hợp đồng dầu thế giới đang tiếp tục hồi phục giá khiến giá dầu trở nên đắt hơn.Tại cuộc họp giao ban báo chí đầu tháng 2 do Bộ Công Thương tổ chức, Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải, cho biết, theo nguyên tắc, xăng dầu thực hiện theo cơ chế thị trường nên giá thế giới tăng hay giảm thì trong nước cũng sẽ điều chỉnh theo. Nếu giá xăng dầu thế giới tiếp tục tăng thì giá xăng dầu trong nước cũng sẽ điều chỉnh tăng.Tuy nhiên, theo ông Hải, mức độ và lộ trình tăng sẽ cân nhắc phù hợp, bởi xăng dầu là mặt hàng thuộc danh mục hàng bình ổn và liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định, mức tăng của thế giới có ảnh hưởng đến giá cả xăng dầu trong nước, nhưng không vì thế mà quốc tế biến động thì trong nước sẽ điều chỉnh ngay lập tức.