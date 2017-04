Giải mã ô tô Ấn Độ giá rẻ đến mức... khó tin

Rẻ đến mức đáng ngờ Ông Phạm Nguyên, đại diện một công ty kinh doanh ô tô nhập khẩu, cho rằng ô tô nguyên chiếc nhập khẩu từ Ấn Độ về cảng Việt Nam thời gian gần đây rẻ bất thường. Bởi xe Ấn Độ vào Việt Nam hiện chịu mức thuế nhập khẩu là 70%, cao hơn gấp đôi thuế nhập khẩu xe từ khu vực các nước ASEAN nhưng giá xe nhập lại chưa bằng một nửa giá xe nhập từ ASEAN. Giới kinh doanh ô tô nhập khẩu tại TP.HCM cũng thông tin: Một số mẫu xe sản xuất tại Ấn Độ đã nhập khẩu Việt Nam được thử nghiệm trong bài test của Chương trình đánh giá xe toàn cầu NCAP về an toàn va chạm cho kết quả đáng lo ngại. Lý do là các phiên bản xe bị cắt giảm an toàn về túi khí và hệ thống thắng ABS. Vì vậy, Việt Nam cần nhanh chóng có tiêu chuẩn hoặc áp tiêu chuẩn chất lượng ô tô của các nước khác như EU để kiểm soát và ngăn chặn ô tô kém chất lượng, mất an toàn nhập vào Việt Nam. ________________________________ Ô tô Trung Quốc dần biến mất Sau giai đoạn hoàng kim ngắn ngủi, các dòng xe giá rẻ bất ngờ (khoảng 200-400 triệu đồng/xe) như BYD, Cherry, Geely, Lifan, Baic… của Trung Quốc dần biến mất trên thị trường Việt Nam. Kim ngạch nhập khẩu ô tô Trung Quốc đang tụt xuống mức chưa từng thấy. Cụ thể, theo số liệu của Tổng cục Hải quan, tháng 1-2017, cả nước chỉ nhập 94 chiếc, giảm hơn sáu lần so với cùng kỳ tháng 1-2016 và gần 18 lần so với cùng kỳ năm 2015. Chất lượng và độ bền là nguyên nhân chính khiến người tiêu dùng Việt quay lưng với ô tô Trung Quốc.