Giải pháp ERP đầu tiên của Việt Nam đạt chuẩn quốc tế

FPT.SAP iFESS đạt chuẩn toàn cầu giúp ngành thép tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu suất công việc. (Ảnh minh họa: Hoàng Hải/TTXVN)

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam hoàn thiện trọn gói một giải pháp ERP chuyên ngành, được SAP châu Á-Thái Bình Dương chứng nhận.FPT.SAP iFESS là giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý và điều hành doanh nghiệp ngành thép được FPT IS xây dựng và đóng gói thành quy trình chuẩn trên sản phẩm SAP ERP.Với giải pháp này, FPT IS hướng đến mục tiêu rút ngắn thời gian triển khai hệ thống ERP cho các doanh nghiệp ngành thép. Qua đó giúp tiết kiệm nhiều thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Điều này đạt được bởi giải pháp đã có sẵn các quy trình tác nghiệp phục vụ cho phòng ban kinh doanh, kế toán, mua hàng, kho nguyên vật liệu, sản xuất… để doanh nghiệp áp dụng theo cơ cấu tổ chức sẵn có.FPT.SAP iFESS không chỉ được xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ và nghiệp vụ tiên tiến chuẩn quốc tế mà còn có thể tùy biến để phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp ngành thép tại Việt Nam hoặc mở rộng đối với doanh nghiệp ngành thép ở các nước khác.Gói giải pháp này được FPT IS và SAP hoàn tất trong vòng 10 tháng. Sau khi đạt tiêu chuẩn, SAP cho phép FPT IS đưa sản phẩm lên kho dữ liệu để khách hàng có thể truy cập tại website của SAP toàn cầu."Việc giải pháp SAP ERP cho ngành thép đạt chứng chỉ tiêu chuẩn quốc tế giúp con đường toàn cầu hóa của FPT IS tiếp tục được mở rộng với các thị trường trọng tâm như Myanmar, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia…," đại diện FPT IS cho biết.

SAP là tập đoàn ứng dụng phần mềm dành cho doanh nghiệp, có trụ sở chính tại Đức và văn phòng tại hơn 130 quốc gia.

Theo Kỳ Dương (Vietnam+)