Giải tỏa hàng tắc tại cảng Sài Gòn

Container chất đầy trong cảng Cát Lái từ đầu tháng 7 đến nay. Ảnh: Kiên Cường

Hôm qua, văn bản gia hạn này được Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải ký giúp giới tài xế xe container, các cảng, và cả nhiều cơ quan chức năng thở phào nhẹ nhõm.

Để chuyên chở conatiner, xe đầu kéo, sơ mi, rơmooc, tài xế phải có bằng dấu C, D, E. Nhưng theo nghị định 34, từ ngày 1/7, tài xế buộc phải sử dụng bằng FC thay cho bằng dấu C, D, E, nếu không sẽ bị xử phạt 2-3 triệu đồng, và bị tạm giữ bằng lái từ 10 đến 60 ngày.

Dù quy định đổi bằng lái này đã được thông báo đến tài xế từ tháng 5/2009, tuy nhiên, doanh nghiệp lẫn lái xe và cả cơ quan chức năng phản ứng chậm chạp khiến đến hạn tháng 7, hàng nghìn tài xế không kịp chuyển đổi lên bằng FC. Chỉ riêng tại TP HCM, con số lái xe thất nghiệp lên tới 5.000 người, chiếm 70% toàn thành.

Giới tài xế lao đao, không dám ra đường vì sợ công an phạt kéo theo hệ lụy các cảng ùn tắc container do không có người chuyên chở. Suốt hai tuần qua, cảng Cát Lái, cảng container lớn nhất TP HCM tồn đọng khoảng 31.000 container.

Theo quy định, nếu lái xe đã có bằng C, D, E, thâm niên ngồi sau vô lăng trên 3 năm hoặc 50.000 km lái xe an toàn, thì chỉ cần thi sát hạch thực hành một ngày là chuyển đổi được. Trường hợp tài xế có bằng C, D, E nhưng chưa có đủ các điều kiện kia, thì học một tháng sau đó thi lý thuyết, thực hành là xong.

Hiện cả TP HCM có 4 cơ sở học và 3 cơ sở sát hạch cho tài xế container, đáp ứng đủ cho việc chuyển đổi.

Đại diện cảng Cát Lái cho biết, đến hôm nay đã giải tỏa được khoảng 50% lượng hàng hóa container đang tồn đọng ở cảng.

Theo Thanh Nhật (VNE)