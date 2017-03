'Giam' 16.000 tỉ đồng, doanh nghiệp lấy tiền đâu làm ăn?

Không có tiền để sản xuất Giải thích về việc DN có số thuế GTGT đầu vào âm liên tục 12 tháng do vẫn còn hàng tồn kho sẽ không còn được hoàn thuế GTGT, một lãnh đạo Bộ Tài chính từng trả lời báo chí rằng phải hiểu bản chất của vấn đề là DN sẽ không mất số tiền hoàn thuế. Lý do là sau này bán ra hàng tồn kho sẽ thu lại. Nếu quy định như trước, cũng đã có DN chiếm dụng vốn của Nhà nước để xoay vòng, ảnh hưởng đến ngân sách, lợi dụng chính sách hoàn thuế để chiếm dụng vốn. Tuy nhiều DN không tán đồng với quan điểm này. “Ngành thuế ước số giảm hoàn thuế một năm vào khoảng 16.000 tỉ đồng. Thực chất đây là một cách chiếm dụng tiền vốn của DN và điều này khiến DN thiếu vốn sản xuất. Nếu số tiền trên được hoàn trả cho DN thì sẽ giúp chúng tôi không phải đi vay vốn ngân hàng, có vốn để xoay vòng, mở rộng sản xuất, đóng thuế cho Nhà nước nhiều hơn” - đại diện một DN không muốn nêu tên nói. Trong ba tháng đầu năm nay, cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc trung ương đã ban hành 4.578 quyết định hoàn thuế với số tiền được hoàn là khoảng 19.961 tỉ đồng, bằng 85% so với cùng kỳ năm trước.