Giám đốc sở làm thất thoát hơn 10 tỉ đồng

Ông Hồ Đăng Vang (bìa trái) trong một cuộc họp về phòng chống lụt bão.

Chỉ tính riêng trong phê duyệt, thẩm định các hồ sơ khai thác rừng trồng, kết quả kiểm tra 49 hồ sơ tại các ban quản lý (BQL) rừng phòng hộ Sông Bồ, A Lưới, Nam Đông, Sông Hương, Bắc Hải Vân cho thấy Sở NN-PTNT đã áp giá tùy tiện, không có căn cứ trong việc phê duyệt chi phí phát luồng thực bì, chặt hạ cắt khúc, bốc xếp, bóc vỏ cây…Việc này hoàn toàn do ông Lê Ánh, chuyên viên Phòng Kế Hoạch - Tài chính (Sở NN-PTNT), tự đưa ra để trình ông Hồ Đăng Dũng, Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính ký và được ông Hồ Đăng Vang, Giám đốc Sở NN-PTNT, ban hành quyết định phê duyệt theo hướng giảm dần giá trị so với ban đầu.Trong số này có 15 hồ sơ được thẩm định lại dự toán khai thác rất nhiều lần, làm giảm số tiền so với ban đầu trên 10 tỉ đồng. Nghiêm trọng nhất là thẩm định giảm diện tích rừng từ 120 ha xuống còn 75,27 ha rừng thông ở BQL Rừng phòng hộ A Lưới dẫn đến giảm giá trị gần 2,3 tỉ đồng so với quyết định của UBND tỉnh.Việc tính chặt hạ, cắt khúc gỗ theo quy định của Cục Lâm nghiệp chỉ 0,2 công/m3 nhưng Sở NN-PTNT áp dụng là 1 công/m3; việc áp đơn giá sửa chữa, làm đường rất tùy tiện, dao động từ 20-50 triệu đồng/km; kinh phí chi cho chỉ đạo là 1 tỉ đồng, trong khi quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế không có khoản chi phí này…Thanh tra tỉnh Thừa Thiên – Huế khẳng định ông Vang đã làm thất thoát gần 9,2 tỉ đồng trong việc thẩm định khai thác rừng trồng; 1,1 tỉ đồng do 1.123 ha rừng không có sản lượng vì sai sót trong việc thiết kế, thẩm định, nghiệm thu trồng rừng…