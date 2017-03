Giảm nhập rau quả từ Trung Quốc

Các đầu mối nhập khẩu nông sản Trung Quốc đã giảm mạnh lượng nhập khẩu các mặt hàng như khoai tây, cà rốt, tỏi, gừng, táo... Trong đó có loại lượng nhập hiện nay đã giảm tới 70% so với mức trung bình của năm 2012.



Số liệu thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan cho thấy kim ngạch nhập khẩu rau củ quả trong bảy tháng đầu năm 2013 khoảng 76,02 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm ngoái khoảng 81,38 triệu USD.



Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu rau quả từ tất cả thị trường trong bảy tháng đầu năm 2013 vẫn ở mức 221,93 triệu USD, tăng 25,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng nhập khẩu hàng nông sản từ Thái Lan tăng mạnh. Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nông sản từ Thái Lan trong tháng 7-2013 lên 10,45 triệu USD, tăng tới 130,17% so với tháng 7-2012. Tính chung bảy tháng, kim ngạch nhập khẩu nông sản từ thị trường này lên đến 64,95 triệu USD, tăng 116,93% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện hàng nông sản Thái Lan nhập khẩu về VN chủ yếu gồm me, nho, táo, hành tây, tỏi, đậu Hà Lan...





Theo B.HOÀN (TT)