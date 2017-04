Giật mình với táo Mỹ siêu rẻ đổ đống ở siêu thị Việt

Nhập trái cây tăng mạnh Ông Nguyễn Hữu Đạt, đại diện Hiệp hội Rau quả VN (Vinafruit), cho biết nhập khẩu rau quả, nhất là trái cây vào VN trong những tháng đầu năm 2017 tăng mạnh. Cụ thể, theo số liệu từ ngành hải quan, giá trị nhập khẩu rau quả ba tháng đầu năm nay đạt 226 triệu USD, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2016. Đặc biệt, nhập khẩu trái cây từ Mỹ, New Zealand, Nam Phi, Úc… tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Chẳng hạn, nhập khẩu rau quả từ Nam Phi tăng 72%, New Zealand tăng 46%, Hàn Quốc tăng 68%, Mỹ cũng tăng gần 10%. TS Võ Mai, Phó Chủ tịch Hội Làm vườn VN, cho rằng trái cây ngoại nhập ảnh hưởng ít nhiều đến thị phần trái cây nội địa. Nhưng may mắn là VN có thế mạnh về trái cây nhiệt đới trong khi các nước lại chủ yếu trái cây ôn đới nên áp lực cạnh tranh chưa thực sự cao. Tuy nhiên, ngành trái cây VN cần tìm giải pháp giảm giá thành sản phẩm. Ví dụ thành lập các HTX trái cây, trồng quy mô lớn, áp dụng kỹ thuật công nghệ mới. Có như vậy mới giảm được chi phí sản xuất, hạ giá thành và giữ vững được thị trường nội địa. _________________________________ Trong khi nhiều loại trái cây Mỹ giá rẻ thì vẫn có những loại giá rất cao. Ông Nguyễn Đình Tùng, Tổng Giám đốc Vina T&T, dẫn chứng trái cherry bán tại Mỹ chỉ khoảng 1 USD/kg nhưng về VN bán giá 20-25 USD/kg, có loại còn đắt hơn. Lý do là sản phẩm này khó trồng, phải vận chuyển bằng máy bay với phí cao, khó bảo quản.