Giúp đỡ mang lại đôi tay cho em Thành

Hơn tám năm trước, Thành thi đậu vào Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội. Tuy nhiên, do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Thành đã nghỉ học và vào TP.HCM kiếm sống. Với nghề công nhân xây dựng, Thành phải cật lực lao động để nuôi gia đình gồm cha mẹ già và các anh chị em. Không may trong lúc làm việc, Thành rơi xuống đất từ lầu ba của một công trình. Tai nạn này đã khiến Thành hầu như bị liệt toàn thân, thậm chí không thể tự vệ sinh cá nhân được. Mọi sinh hoạt đều nhờ sự chăm lo của người mẹ già nay đã 73 tuổi. Đáng thương hơn, khi Thành đang điều trị tại bệnh viện chấn thương chỉnh hình, sang tuần thứ hai thì được tin bố qua đời. “Ở bệnh viện được khoảng ba tuần vì nhà nghèo không còn tiền để điều trị bệnh nữa nên cháu và mẹ cháu trở về phòng trọ, cũng may chủ nhà trọ tốt bụng cho mẹ con trọ miễn phí và được sự đùm bọc của bà con cùng trọ” - Thành nghẹn ngào tâm sự.

Vì vậy, Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting quyết định hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho Thành trong thời gian một năm là 54 triệu đồng. Hằng tháng, quỹ sẽ mang số tiền là 4,5 triệu đồng đến tận nhà trọ trao cho Thành. Hiện nay, Thành đang rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để chữa trị cho đôi tay bằng vật lý trị liệu để có thể tự lo cho bản thân và tìm được việc làm để nuôi sống gia đình vì mẹ ngày một già yếu. Nhân đây, Quỹ Lawrence S. Ting rất mong được sự đồng tình, giúp đỡ của các nhà hảo tâm, nhất là doanh nhân ở Thanh Hóa, phát huy truyền thống, chung tay góp sức giúp đỡ Thành sớm tìm lại đôi tay lành mạnh của mình.

PHI NGUYỄN