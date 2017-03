Gỡ vướng về gạch chéo hóa đơn

Theo hướng dẫn mới, các hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in bằng phần mềm tự in mà người lập hóa đơn không gạch chéo phần bỏ trống đúng như quy định vẫn được chấp nhận. Người xuất, người nhận hóa đơn được dùng hóa đơn này để kê khai thuế.

Tuy nhiên, trong hướng dẫn, Cục Thuế nhấn mạnh đây là việc “tạm thời chấp nhận” nhằm tránh lãng phí và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp khi sử dụng hóa đơn, trong khi chờ Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 153/2010 về hóa đơn.

Thông tư 153/2010 quy định rằng người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, viết phải liên tục, không ngắt quãng; gạch chéo phần còn trống.

Do đó, giữa tháng 6 vừa qua, Cục Thuế có công văn hướng dẫn hóa đơn không gạch chéo phần bỏ trống hoặc hóa đơn in bằng máy in kim nhưng được gạch chéo phần bỏ trống bằng tay (khác màu mực) là hóa đơn bất hợp pháp.

Hướng dẫn này làm các doanh nghiệp lo lắng trong thời gian qua. Thứ nhất là doanh nghiệp nhận hóa đơn này không được kê khai, khấu trừ thuế. Thứ hai là doanh nghiệp bị phạt hành chính về sử dụng hóa đơn bất hợp pháp. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp sử dụng phần mềm tự in hóa đơn nhưng phần mềm không có tính năng gạch chéo, vì vậy doanh nghiệp phải gạch chéo bằng tay, dẫn đến khác màu mực. Gần đây, một số đơn vị cung cấp phần mềm mới bổ sung tính năng này vào phần mềm.

Q.NHƯ