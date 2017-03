Google đạt mức lợi nhuận trong quý 3 vượt dự báo

Cụ thể, Google có kết quả EPS là 10,74 USD trong tổng doanh thu 14,9 tỷ USD, so với mức dự báo EPS 10,34 USD và doanh thu 14,8 tỷ USD.



Thành tích doanh thu 14,9 tỷ USD giúp cho Google có mức tăng trưởng doanh thu đạt 12% so với cùng kỳ năm ngoái.



Tuy nhiên, điểm trừ của hãng này trong quý vừa qua là mức chi phí cho mỗi lần nhấp chuột (yếu tố chính để quyết định xem Google có thể thu bao nhiêu phí cho mỗi quảng cáo) đã giảm 8% so với hồi quý 3/2012 và giảm xấp xỉ 4% so với quý 2/2013.



Ngoài ra, Google cũng ghi nhận một vài thông tin tiêu cực từ công ty con Motorola Mobility, khi doanh thu của công ty này giảm từ 1,78 tỷ USD của quý 3/2012 xuống còn 1,18 tỷ USD trong quý 3/2013, với mức lỗ 248 triệu USD.



Ngay sau thông báo kết quả hoạt động kể trên, giá cổ phiếu Google đã tăng hơn 6%.





Theo Văn Hưng (Vietnam+)