GS Nguyễn Minh Thuyết: “Tôi ngạc nhiên vì Bộ GTVT chưa động viên kỹ sư Tạch”

Ngày 15-6, KS Lê Văn Tạch đã gửi đơn khiếu nại việc bị tạm đình chỉ công việc ba tháng đến ông Tachibana - Tổng Giám đốc Công ty Ôtô Toyota Việt Nam (TMV).

Trong đơn, KS Tạch nêu rõ: “Quyết định của công ty tạm đình chỉ công việc đối với tôi là chưa đúng mức, chưa thỏa đáng và không cần thiết. Quyết định này làm ảnh hưởng tới cuộc sống lao động bình thường của tôi. Vì vậy, tôi làm đơn này kiến nghị ông hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công việc đối với tôi”.

KS Tạch cũng có đơn đề nghị công đoàn TMV kiến nghị công ty hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công việc đối với mình.

Bình luận việc anh Tạch bị cho nghỉ việc, GS Nguyễn Minh Thuyết - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục - Thanh niên - Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, nói: “Các cơ quan có trách nhiệm ở Việt Nam phải có ý kiến lên tiếng để bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trước hết là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia phải có ý kiến. Tôi rất ngạc nhiên là đến giờ này, Bộ GTVT, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia không có một động viên gì đối với người đã có những đóng góp rất lớn cho công tác an toàn giao thông. Bởi lẽ việc phát hiện hàng vạn chiếc xe mắc lỗi kỹ thuật đồng nghĩa với việc đảm bảo an toàn giao thông cho rất nhiều người.

Cùng ngày, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết đơn vị này vừa có buổi làm việc với tổng giám đốc Công ty Toyota Việt Nam (TVM) về việc thực hiện chương trình kiểm tra xe miễn phí và sửa chữa các xe nằm trong diện bị lỗi kỹ thuật.

Xe của hãng Toyota trên thị trường trong nước. Ảnh: CTV

Theo đó, đến ngày 1-6, số xe được kiểm tra và sửa chữa rất ít, chỉ khoảng 2%-10%. Cụ thể, xe Innova được kiểm tra áp suất dầu phanh xi lanh phanh bánh sau chỉ có 3/167 xe; xe Innova được kiểm tra và siết bulông cam bơ chỉ có 256/7370; xe Innova được kiểm tra bulông neo chân ghế sau là trên 2.500 trong số trên 53.000 xe; xe Fortuner được kiểm tra bulông neo chân ghế sau là gần 1.300 trong số gần 12.500 xe…

Theo Cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh Bạch Văn Mừng, để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng, Cục yêu cầu TVM tiếp tục thực hiện chương trình sửa chữa, đồng thời thực hiện mọi biện pháp cần thiết để nâng cao năng lực tiếp nhận, kiểm tra, bảo dưỡng của các đại lý ủy quyền, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng. Cục cũng đề nghị người tiêu dùng đang sử dụng xe bị lỗi đến các trạm ủy quyền của TVM để được tư vấn, bảo dưỡng xe.

Sau khi bị ngưng việc, KS Tạch cho biết anh đang chuẩn bị cho một công việc kinh doanh mới và sẽ bỏ việc hẳn ở TMV. Tuy nhiên, anh sẽ tiếp tục hoàn tất các tài liệu về các lỗi tiếp theo của TMV và khiếu nại quyết định buộc anh tạm nghỉ việc. Theo anh, TMV buộc anh tạm nghỉ việc có liên quan trực tiếp đến việc anh khiếu nại các lỗi của xe ôtô do TMV sản xuất. AS (Theo Danviet.vn)

T.VĂN - Q.NHƯ - T.PHƯƠNG