Gửi vàng phải nộp thuế

Theo quy định mới, các ngân hàng chỉ nhận gửi vàng dưới hình thức chứng chỉ tiền gửi. Trong khi đó, nhiều ngân hàng lúng túng, nơi áp dụng, nơi không.



Gửi vàng nộp 5% thuế



NH Việt Á vừa thông báo khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (TNCN) 5% trên số lãi mà người mua chứng chỉ tiền gửi bằng vàng nhận được theo quy định tại thông tư 84.





Theo NH Nhà nước, đến nay huy động trong hệ thống NH đạt 92,6 tấn vàng (tương đương 73.000 tỉ đồng). Số vàng này khi đáo hạn nếu gửi lại dưới dạng chứng chỉ tiền gửi bằng vàng sẽ phải chịu thuế TNCN 5% trên số tiền lãi.

Ông Phạm Duy Hưng, tổng giám đốc NH Việt Á, cho biết ngày 29-10 NH Nhà nước ban hành thông tư 22 quy định các NH chỉ được huy động vốn bằng vàng dưới hình thức phát hành chứng chỉ tiền gửi bằng vàng. Người mua chứng chỉ này được xem như một hình thức đầu tư vốn, do vậy phải chịu thuế TNCN 5% trên tiền lãi theo quy định. Vì vậy trước khi trả lãi cho khách hàng, NH sẽ khấu trừ 5% để nộp cơ quan thuế.



Theo ông Hưng, những người gửi vàng dưới dạng sổ tiết kiệm vẫn được nhận trọn lãi.

Tổng giám đốc NH Phát triển nhà TP.HCM (HD Bank) Nguyễn Hữu Đặng xác nhận đã khấu trừ thuế người mua chứng chỉ tiền gửi bằng vàng từ tháng 11 sau khi xin ý kiến Cục Thuế TP.HCM.



“Từ trước đến nay NH vẫn huy động vàng dưới dạng chứng chỉ tiền gửi bằng vàng nhưng phần thuế do NH chịu. Nay vốn vàng không tìm được đầu ra, NH buộc phải thu của người gửi. Nhiều người gửi vàng bức xúc nhưng NH không thể chịu thuế thay họ” - ông Đặng nói.



Trong khi đó nhiều NH khác như Đông Á, ACB, Eximbank...vẫn chưa thu khoản này. Tổng giám đốc một NH cho biết “đang nghiên cứu” vì ông vẫn băn khoăn nếu thu thuế chứng chỉ tiền gửi bằng vàng thì lãi từ chứng chỉ tiền gửi hoặc kỳ phiếu bằng VND, USD chưa biết xử lý ra sao.



Người gửi vàng... té ngửa



Thông báo khấu trừ thuế TNCN với người gửi chứng chỉ tiền gửi bằng vàng được ban hành từ tháng 11 nhưng nhiều người gửi vàng không để ý. Nay đến NH nhận lãi bị khấu trừ thuế TNCN, nhiều người mới té ngửa.



Bà L.T.A. ở Q.Phú Nhuận (TP.HCM) cho biết lâu nay có thói quen mua vàng tiết kiệm và gửi vào NH. Lãi gửi vàng gần đây cao nhất chỉ còn 1,5%/năm, giờ lại bị trừ thuế thì xem như người giữ vàng chỉ trông vào chênh lệch giá. Kế toán trưởng một NH có thế mạnh về huy động vàng cho biết chi nhánh tại các tỉnh cũng phản ảnh nhiều khách hàng gửi vàng lâu năm đã phản ứng kịch liệt khi bị trừ thuế.



Theo nhiều NH, thực tế do lãi suất vàng khá thấp, tiền lãi không đáng là bao, nay lại bị đánh thuế TNCN xem như hạn chế người dân gửi vàng. Một số NH hướng dẫn khách hàng chuyển vốn vàng thành VND gửi tiết kiệm được hưởng lãi suất cao hơn, lại không phải đóng thuế nhưng ít người đồng ý.



Băn khoăn với chứng chỉ tiền gửi VND, USD



Theo các chuyên gia NH, thu thuế từ lãi chứng chỉ tiền gửi bằng vàng là hợp lý nhưng lấn cấn ở chỗ từ trước đến nay NH vẫn chưa khấu trừ thuế TNCN trên tiền lãi mà người mua chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu... bằng USD hay VND nhận được.



Từ trước đến nay cơ quan thuế cũng không đề cập vấn đề này dù thông tư 84 quy định rõ thu nhập nhận được từ các khoản lãi trái phiếu, tín phiếu và các giấy tờ có giá khác do các tổ chức trong nước phát hành (kể cả các tổ chức nước ngoài được phép thành lập và hoạt động tại Việt Nam), trừ thu nhập từ lãi trái phiếu do Chính phủ Việt Nam phát hành là thu nhập phải chịu thuế TNCN.



Ngoài ra còn có lý do đối tượng mua các loại giấy tờ có giá này chủ yếu là các tổ chức, người dân thích gửi tiết kiệm để có thể linh động rút vốn trước hạn.



Một ngày sau khi NH Nhà nước ban hành thông tư 22, Tổng cục Thuế đã có văn bản gửi NH Nhà nước đề nghị làm rõ quy định về “giấy tờ có giá”. Trao đổi với Tuổi Trẻ, lãnh đạo Cục Thuế TP.HCM khẳng định lãi từ chứng chỉ tiền gửi bằng vàng nằm trong diện phải chịu thuế nhưng vấn đề này mới phát sinh. Cơ quan thuế chỉ mới trả lời miệng cho các NH chứ chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể.

Trong văn bản gửi NH Nhà nước, Tổng cục Thuế cho biết đang nghiên cứu theo hướng thu nhập phát sinh từ lãi chứng chỉ tiền gửi (ngắn hạn, dài hạn) được xem như lãi tiền tiết kiệm và được miễn thuế. Trường hợp chuyển nhượng chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, trái phiếu và giấy tờ có giá khác nếu có lãi mới phải chịu thuế TNCN.



Sổ tiết kiệm Chứng chỉ tiền gửi bằng vàng Ðược rút trước hạn Không được rút trước hạn Không phải chịu thuế TNCN Phải chịu thuế TNCN 5% NH không phải xin phép NH Nhà nước, số lượng không hạn chế Số lượng hạn chế, NH thương mại phải xin