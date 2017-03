Hà Nội mở 653 điểm bán hàng bình ổn giá dịp Tết

Tại buổi họp báo về công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết diễn ra chiều 15/11, ông Nguyễn Văn Đồng, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho hay, trong dịp Tết Nguyên đán 2012, nhu cầu tiêu dùng của người dân thủ đô sẽ tăng từ 20 - 22% so với các tháng khác trong năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa trong tháng Tết ước đạt khoảng 24.000 tỷ đồng.







Hà Nội đã chi 475 tỷ đồng cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá. Ảnh: Hoàng Lan

Hà Nội đã chi 475 tỷ đồng cho các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá với lãi suất 0% để dự trữ 9 mặt hàng thiết yếu như gạo trắng, thịt lợn; thịt gà, vịt; trứng… Căn cứ vào nhu cầu của thị trường các đơn vị đều đã có kế hoạch dự trữ các nhóm hàng tiêu dùng khác như bánh, mứt, kẹo, rượu bia phục vụ nhân dân đón Tết. Năm nay, thành phố mở rộng các điểm bán hàng bình ổn với 653 điểm nội ngoài thành.Về công tác quản lý thị trường, ông Nguyễn Văn Đồng cho biết Sở sẽ phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung xử lý các hành vi buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng cấm và công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.Mặc dù nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết khá dồi dào, song ông Đồng cho hay, khi sức mua tăng giá cả của nhiều mặt hàng vẫn bị đội lên và chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội trong tháng Tết có thể tăng ở mức dưới 1%.Ông Vũ Vinh Phú, Chủ tịch Hiệp hội siêu thị Hà Nội thì cho biết, hiện các mặt hàng khô như thịt, cá hộp, lạp xưởng, bánh kẹo... đã được tập kết về kho của các doanh nghiệp, còn các mặt hàng tươi sống sẽ chuyển về kho dần dần theo kế hoạch. Đối với các mặt hàng như bánh kẹo… giá sẽ tăng từ 5 - 10%. Nhưng đối với các thủy sản, rau củ quả, gà trống… từ 23 âm lịch trở đi mức giá có thể tăng tới 30% so với trước đó.Trả lời thắc mắc về việc hàng bình ổn cao hơn giá thị trường, ông Nguyễn Văn Đồng cho biết, hàng hóa bình ổn là những mặt hàng có kiểm soát về chất lượng hơn từ khâu nuôi trồng đến chế biến, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong khi đó hàng quán ngoài chợ truyền thống, người bán vừa là chủ, vừa là thủ quỹ nên dễ linh động bán nhanh còn doanh nghiệp thì mậu dịch viên không thể có quyền tăng giảm giá bán. Ông Đồng khẳng định, nếu có biến động về giá, các mặt hàng trong nhóm bình ổn sẽ có giá bán thấp hơn ít nhất 10% so với những mặt hàng cùng chủng loại ngoài thị trường.