Hà Nội: Mua iPhone xịn, nhận được iPhone rởmTrung Quốc

Theo phản ánh của anh Đào Nhâm Tuất, trú tại ngõ 20 Cát Linh - Đống Đa (Hà Nội), anh Tuất trở thành nạn nhân của việc mua điện thoại iPhone qua mạng internet.



Anh Tuất cho biết, qua tìm hiểu thông tin trên mạng, anh đã đặt mua 2 chiếc điện thoại: 1 chiếc iPhone 4S màu trắng và 1 chiếc iPhone 5 màu trắng chính hãng Apple của Công ty TNHH VinaiPhone có địa chỉ đăng ký tại 1/3 đường Đồng Nai - Phường 15 - Quận 10 - TP Hồ Chí Minh theo chương trình giảm giá 60% được quảng cáo trên website của công ty.



"Ngày 28/8/2013, tôi đã gọi điện cho nhân viên bán hàng của Công ty TNHH VinaiPhone theo số điện thoại hỗ trợ khách hàng trên website để hỏi thông tin chi tiết về sản phẩm và cách thức thanh toán.







Những sản phẩm được quảng cáo trên Website của Công ty TNHH VinaiPhone với giá rẻ bất ngờ.



Sau khi được nhân viên bán hàng tư vấn và cho biết chương trình khuyến mại chỉ có ở cơ sở 2 của Công ty tại Khánh Hòa, tôi đồng ý đặt mua 2 chiếc điện thoại iPhone bản quốc tế và đã chuyển khoản tổng cộng số tiền thanh toán là 14,7 triệu đồng vào tài khoản của ông Nguyễn Ngọc Thắng tại Ngân hàng Vietcombank, là người đại diện cho công ty.Ngày 31/8/2013, tôi nhận được hàng do Công ty TNHH VinaiPhone gửi đến. Tuy nhiên, tôi đã nhận được 2 chiếc điện thoại có dáng giống iPhone 4, xuất xứ Trung Quốc, đã kiểm tra số code máy. Tôi đã liên lạc lại với nhân viên bán hàng và được trả lời Công ty sẽ kiểm tra lại việc gửi hàng và gọi lại cho tôi sau 20 phút. Nhưng đến sáng ngày 3/9/2013, tôi không nhận được phản hồi của Công ty TNHH VinaiPhone, nhân viên bán hàng không nghe điện thoại tôi gọi nữa.Khi tôi sửa dụng 1 số điện thoại khác để gọi lại thì anh ta trả lời không thể giải quyết được và yêu cầu tôi gọi cho quản lý của anh ta là anh Thắng. Vì anh Thắng tắt máy nên tôi đã nhắn tin yêu cầu nhân viên bán hàng báo cáo lại và nói người quản lý gọi cho tôi. Sau đó, anh Thắng đã gọi lại cho tôi nhưng không có thái độ đúng mực và trốn tránh trách nhiệm khi tôi yêu cầu Công ty gửi hoàn trả số tiền thanh toán vì không thực hiện đúng cam kết.Đến nay, tôi vẫn chưa nhận được thêm phản hồi nào từ phía Công ty VinaiPhone. Tôi rất bức xúc về hành vi lừa đảo của Công ty TNHH VinaiPhone", anh Tuất cho biết.Để làm rõ sự việc, PV đã liên hệ với Công ty TNHH VinaiPhone. Theo bà Thanh Thảo, nhân viên giữ số điện thoại Hotline của công ty cơ sở 1 tại TP Hồ Chí Minh thì việc giảm giá rẻ đến bất ngờ của các sản phẩm, trong đó có 2 chiếc iPhone 4S và iPhone5 của anh Tuất nằm trong chương trình khuyến mại dành cho 1000 khách hàng nhân kỷ niệm ngày thành lập công ty và mừng Quốc khánh 2/9.Chương trình này đã kết thúc tại TP Hồ Chí Minh và chỉ còn kéo dài đến ngày 7/9 tại chi nhánh TP Nha Trang (Khánh Hoà) của công ty. Bà Thảo cho biết, quy trình để mua điện thoại qua mạng của công ty là người mua đến ngân hàng Agribank, ngân hàng Vietcombank, ngân hàng Đông Á để gửi tiền vào số tài khoản của ông Nguyễn Ngọc Thắng công khai trên Website của công ty. Sau khi phía công ty nhận được tiền sẽ lập tức chuyển sản phẩm theo đường hàng không cho khách hàng."Tính từ thời điểm khách hàng chuyển tiền đến khi khách hàng nhận được máy với quãng đường từ Hà Nội - TP Hồ Chí Minh chỉ trong vòng 8 đến 9 giờ đồng hồ. Tất cả các sản phẩm của công ty đều cam kết đảm bảo chất lượng. Với máy iPhone đều là sản phẩm nhập nguyên chiếc từ Mỹ. Nếu có sai phạm về chất lượng, công ty sẽ đổi lại máy cho khách hàng", bà Thảo khẳng định.Tuy nhiên, khác với những lời quả quyết của bà Thanh Thảo, ông Thiên Phúc, người giữ số điện thoại Hotline của Công ty TNHH VinaiPhone chi nhánh TP Nha Trang (Khánh Hoà) thừa nhận sản phẩm iPhone 4S và iPhone5 mà anh Đào Nhâm Tuất nhận được sau khi thanh toán tiền cho công ty là...iPhone "rởm".Ông Phúc lí giải sự việc là do nhầm lẫn. Theo ông Phúc, do đơn vị cung cấp sản phẩm iPphone từ nước ngoài cho công ty bị lẫn sản phẩm iPhone "Tàu". Vì vậy, kho hàng của công ty mới xuất hàng nhầm bán cho anh Tuất như vậy."Ngay sau khi tiếp nhận phản hồi của anh Tuất, phía công ty chúng tôi đã trao đổi lại với anh Tuất cam kết đổi lại sản phẩm khách cho anh vào cuối tuần này. Trong trường hợp, anh Tuất không đồng ý, chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho khách hàng", ông Phúc nói.