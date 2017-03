Hà Nội: Phát hiện một cơ sở sang chiết gas lậu lớn

Đối tượng Thành cùng các tang vật tại cơ sở sang chiết (Ảnh: Chi cục QLTT Hà Nội)

Cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn trên vừa được đội 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội 7, Chi cục quản lý thị trường Hà Nội phát hiện sáng nay (24/11) tại đường Tả Thanh Oai, Thanh Trì.Cụ thể, theo cơ quan điều tra, căn phòng dùng để sang chiết gas trên có diện tích chỉ khoảng 40 m2, nằm sâu trong ngõ số 26, Tả Thanh Oai. Chủ cơ sở là Phạm Văn Thành (24 tuổi, ở Xóm Mới, xã Đồng Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Theo đối tượng, cơ sở này Thành thuê của một người dân với giá 1 triệu đồng 1 tháng và đã hoạt động được 2 tháng.Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ được toàn bộ tang vật, bao gồm: Hơn 500 bình gas mini (loại 220 g/bình), trong đó có 232 bình đã được bơm gas và 7 bình gas (loại 12 kg/bình), cùng hệ thống bàn sang chiết gas 6 vòi. Ngoài ra, các dụng cụ phục vụ công việc sang chiết như cân, kìm van, sơn nhũ làm mới bình và hai chiếc xe máy là phương tiện giao nhận hàng cũng bị thu giữ.Đối tượng Thành khai nhận, bình quân mỗi ngày cơ sở này sao chiết hết 7 bình gas loại 12kg. Mỗi bình gas này sao chiết được 60-70 bình gas mini. Mỗi bình gas mini này Thành bán buôn với giá 3.500 đồng/bình. Trung bình mỗi bình gas này cơ sở của thành lãi được 300.000 đồng. Tất cả các bình gas mini thành phẩm của cơ sở này đều được giao bán cho các đại lý và các quán lẩu trên địa bàn Hà Nội.Để phục vụ cho công việc của mình, thành đã thuê Bùi Văn Hưng (ở xã Hồng Phong, huyện Chương Mỹ) làm công tác sang chiết đồng thời trang bị hai chiếc xe máy để làm phương tiện đi giao hàng.Hầu hết các bình gas tại cơ sở này đều đã qua sử dụng nhiều lần, trong đó có nhiều bình đã bị gỉ sét, móp méo được thổi lại lớp sơn mới. Đặc biệt, tại đây còn có hàng chục bình gas mini mới được đóng nút, niêm màng có dấu hiệu bị làm giả.Để che giấu hành vi hoạt động trái phép của mình, cơ sở này luôn hoạt động vào ban đêm và đi giao hàng vào những thời điểm như sáng sớm hay chiều tối để tránh bị phát hiện. Bên cạnh đó, cơ sở này đã trang bị những thùng tôn lớn để đựng bình ga khi vận chuyển.Ông Nguyễn Huy Cường, Phó đội trưởng đội 7, Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội cho hay: “Hậu quả tiềm ẩn của các loại bình gas này gây ra rất lớn, tất cả các bình ga này bị sang chiết không đúng kỹ thuật, không đảm bảo an toàn khi sử dụng nên có nguy cơ cháy nổ.”Hiện toàn bộ số tang vật của vụ việc đã được cơ quan chức năng thu giữ để điều tra làm rõ.Việc cơ sở sang chiết gas trái phép quy mô lớn vừa được phát hiện này một lần nữa báo động về tình trạng mất an toàn của các sản phẩm gas.