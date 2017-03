Hà Nội thêm cung khách sạn và căn hộ cho thuê

Nguồn cung mới đáng chú ý bao gồm khách sạn Grand Plaza Hanoi (300 phòng đã đi vào hoạt động trên tổng số 618 phòng), dự kiến sẽ được công nhận là khách sạn 5 sao; trong khi đó khách sạn Oasis (96 phòng, phố Láng Hạ) và ASEAN (54 phòng, phố Ngô Sỹ Liên) đã được công nhận là các khách sạn 3 sao.



Tuy vậy, so với cùng kỳ năm ngoái, doanh thu phòng trung bình tại các khách sạn 5 sao giảm gần 10% trong khi doanh thu phòng trung bình của các khách sạn 4 sao tăng mạnh 31%. Công suất phòng trung bình trên tất cả các phân khúc đều ghi nhận tăng trưởng.



Điều này có thể được lý giải bởi giá phòng trung bình giảm trên toàn bộ các phân khúc so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, khách sạn 5 sao chứng kiến mức giảm giá phòng trung bình mạnh nhất, xấp xỉ 13%.



CBRE cũng cho biết, từ nay đến cuối năm 2010, thị trường sẽ đón nhận thêm nguồn cung bổ sung từ ba dự án trong đó 2 dự án trong khu vực trung tâm (Oriental Pearl và Hotel de L’Opera) và 1 dự án tại khu vực phía Tây (Crowne Plaza Hanoi).



Bên cạnh đó, tình hình hoạt động của khách sạn Grand Plaza Hanoi sẽ giúp đánh giá triển vọng phát triển của các khách sạn hạng sang xung quanh hành lang Phạm Hùng. Dự đoán thành công của các khách sạn 5 sao sẽ phụ thuộc vào khả năng thu hút khách thương gia và khách tham dự hội nghị hội thảo (MICE) với các tiện nghi phòng hội thảo, giá phòng ưu đãi, và giao thông tới khu vực trung tâm.



Đối với thị trường căn hộ dịch vụ cho thuê, cho tới hết quý 3/2010, trên địa bàn thành phố Hà Nội không có thêm nguồn cung mới, kể từ sau sự xuất hiện của Skyline Tower, Fraser Suites và Somerset Hòa Bình trong năm 2008.



Tỷ lệ phòng trống trung bình toàn thị trường là 9,2%, tăng 4% so với quý trước. Sự gia tăng này chủ yếu là do tỷ lệ phòng trống ở các dự án quản lý nước ngoài tăng mạnh với nguyên nhân chính là do sự cạnh tranh từ các dự án căn hộ cho thuê lại (không bao gồm dịch vụ) như Golden Westlake, Vincom Park Place..., gần đây đang nổi lên như là một lựa chọn thay thế cho các dự án căn hộ dịch vụ cao cấp.



Giá cho thuê căn hộ trung bình vẫn giữ ở mức 30,31 USD/m²/tháng, gần như không đổi so với quý trước, chỉ giảm nhẹ ở các dự án chủ đầu tư tự quản lý.



Theo nhận định của CBRE, quý 4 này, thị trường đón nhận thêm ba dự án căn hộ cho thuê sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động Grand Plaza, Hòa Bình Green Apartments và Crown Complex. Với 355 căn hộ, tương đương 20% nguồn cung thị trường hiện tại, các dự án phức hợp này sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở dịch vụ cao cấp cho khu vực phía Tây thành phố.



Đến năm 2011, dự kiến thị trường sẽ đón nhận thêm hai dự án nữa được hoàn thành là Keangnam Hanoi Landmark Tower và Elegant Tây Hồ, cung cấp thêm 478 căn hộ dịch vụ cho thuê cao cấp./.





Theo Minh Nghĩa (TTXVN/Vietnam+)