Hạ thuế, giảm giá 100 triệu ôtô vẫn ế

Theo số liệu của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán xe cả tháng 2/2013 của các DN chỉ đạt 4.253 chiếc các, giảm 53% so với tháng 1/2013 và giảm 42% so với tháng 2/2012.



Trong đó, xe lắp ráp trong nước đạt 3.439 xe, giảm 61% so với tháng trước, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 841 xe, giảm 50% so với tháng trước. Đặc biệt doanh số bán xe con giảm 65% so với tháng trước và xe tải giảm 40%.

Theo các DN, tháng 2/2012 là thời điểm lệ phí trước bạ đã tăng mạnh nhưng tiêu thụ xe khi đó vẫn gần gấp 2 lần so với tháng 2/2013 khiến cho họ không khỏi lo ngại. Bước sang tháng 3/2013, tình trạng cũng không khá gì hơn. Các DN đều cho biết tiêu thụ xe rất chậm và doanh số giảm.

Chẳng hạn như Công ty Toyota Việt Nam, hiện nay chỉ bán được 50-60 xe/ngày, trong khi sản xuất 140 xe /ngày, tồn kho lại tăng lên. Hai mẫu xe bán chạy nhất của Ford vào thời điểm này vẫn chưa mẫu nào đạt được 100 xe khi Tết Nguyên đán đã qua được gần 2 tháng. GM cũng tương tự, doanh số các mẫu xe như Captiva, Orlando, Cruse... cũng giảm, cả 3 mẫu này tính từ đầu tháng 2 cho tới giữa tháng 3 cũng chưa mẫu nào vượt qua con số 100 xe.

Về phía các đại lý bán xe, tình trạng chung dễ nhận thấy đó là sự ngán ngẩm và bế tắc. Xe bán chậm làm cho hy vọng về sự khởi sắc thị trường tắt ngấm.

Xe bán chậm nên giá phải giảm. Hầu hết các mẫu xe hiện đều giảm giá. Chẳng hạn như mẫu Camry 2.5Q nếu mua trước Tết không giảm giá nay khách hàng có thể được bớt tới 30 triệu đồng, Altis, Innova, Fotuner đều được giảm giá khoảng 20 triệu đồng.

Những mẫu xe của các DN khác cũng vậy. Ford Everes đang giảm giá trên 20 triệu đồng, Fiesta giảm trên 10 triệu đồng. GM Captiva, Orlando... giá cũng giảm trên 20 triệu đồng. Thậm chí như Mazda giảm mạnh hơn, cụ thể, xe CX-5 có mức giảm giá nhiều nhất tới hơn 100 triệu đồng, còn các mẫu xe khác giảm giá từ 20 - 30 triệu đồng.

Theo lý giải thì ngoài Tết nhu cầu xe của khách hàng giảm cộng với tâm lý chờ đợi lệ phí trước bạ mới mua xe nên xe tiêu thụ chậm.

Tuy nhiên nếu nói chờ giảm lệ phí trước bạ thì chỉ đúng với những khách hàng tại Hà Nội mà thôi, bởi tại đây đang áp mức phí vượt khung, chắc chắn sẽ phải giảm xuống cao nhất còn 15% trong thời gian tới, còn những địa phương khác lệ phí trước bạ đều ở mức 15% trở xuống nên chẳng cần chờ đợi.

Lý do chính mà các DN nhận định là kinh tế khó khăn làm cho nhu cầu về xe giảm. Sau năm 2012 đối mặt với nhiều khó khăn thu nhập giảm, thất nghiệp, kinh doanh thua lỗ... khiến cho khách hàng không có tiền và nhu cầu về xe nữa. Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới thị trường ô tô trong năm 2013. Nhiều DN cho rằng nửa đầu năm 2013 chắc chắn tiêu thụ xe không thể khởi sắc.

Mặc dù vậy thì các DN cho biết sẽ tiếp tục tung ra các mẫu xe mới chứ không lùi bước. Mới đây Honda Việt Nam đã tung ra mẫu CR-V mới để tăng thị phần trong phân khúc xe Crossover. Toyota Việt Nam cùng một lúc ra mắt 2 mẫu xe mới là Innova và Fortuna 2013 với 1 số thay đổi về ngoại thất, nội thất. GM và Isuzu thì cùng nhắm vào phân khúc xe Pick up với việc đồng loạt tung ra mẫu GM Corolado và D-Max mới.

Thời gian ới một loạt các DN ô tô khác cũng tuyên bố sẽ tung ra các mẫu xe mới với nhiều trang thiết bị hiện đại, thiết kế mới... để làm nóng thị trường. Tuy nhiên, tất cả mới chỉ là hy vọng, còn hiện tại ô tô vẫn đối mặt với ế ẩm, đối mặt với một năm khó khăn.

Theo Trần Thủy (VNN)